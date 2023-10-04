‘Gurur verici bir meslek’

Başbakan Ünal Üstel, Millî Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ile TCG İskenderun gemilerini ziyaret etti. Denizci şapkası hediye edilen Üstel, Deniz Kuvvetleri’nde görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Gemisi’ne gelişinde, gemi komutanı Deniz Albay Alper Çekiç tarafından törenle karşılandı.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemisinde yaptığı açıklamada, açık deniz eğitimleri kapsamında Gazimağusa’da liman ziyareti yapmakta olduklarını belirterek, KKTC’de bulunmaktan mutluluk ve onur duyduklarını kaydetti.

Güven duyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel de “KKTC’yi ziyaret etmekle ve özellikle Gazimağusa Limanı’na demirlemekle bizleri mutlu ettiniz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Üstel, vatandaşların da bu gemileri ziyaret ederek, öğrencilerle buluşmasının ayrı bir güzellik olduğunu ifade etti.

Deniz Kuvvetleri’ne her zaman güven duyduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, eğitim gören öğrencilere başarı diledi.

KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu söyleyen Üstel, küçük bir ülke olduğu için Türkiye’den ihtişamlı gemilerin ülkeye gelmesinin halk nezdinde cazibe merkezi oluşturduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, ileriki günlerde Deniz Kuvvetleri’yle yapacakları bir protokolle gemilerin daha sık gelmelerini sağlayacaklarını, gelen gemilere bakım yeri yapmak için de çaba sarf edeceklerini belirtti.

Üstel, Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’nı başka ülkelerden aldığı gemilerle yaptığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada gemi ihraç eden konuma gelmesinin büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

Gençleri dinledi, soruları yanıtladı

Öte yandan Üstel, başlattığı gençlik buluşmaları kapsamında Girne, Güzelyurt ve Lefke UBP ilçe başkanlarıyla ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi.

UBP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Üstel, gençleri dinledi, soruları yanıtladı.

Başbakan Ünal Üstel, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençlere büyük önem verdiklerini ve bu nedenle sık sık onlarla buluşmasıyla çalıştıklarını belirtti.

Üstel, “ Bakanlarıma, parti teşkilatlarımıza, bürokratlarıma, ‘gençlere zaman ayırın, gençleri dinleyin’ diyorum. Çünkü gençleri anlamasak, onların beklentilerini bilemezsek, geleceği şekillendiremeyiz" dedi.

Gençlerin sorunlarını sadece merkezi bakış açısıyla değil, bölge bazında da tespit edip, gerekli adımları atmakta olduklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Gençlerimizi siyaset içerisinde daha çok aktif hale getirelim. Gençlerimizi bilgilerle donatacağız. Bilgili ve kendisini iyi ifade edebilen gençlik sayesinde, geleceğimiz daha sağlam temeller üzerinde aydınlık olacaktır.”