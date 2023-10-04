Güvenliğin teminatı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Osman Aytaç’ı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, adada barışın teminatı olan, Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için teknoloji ve imkanlarla donatılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin varlığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine de işaret ederek, Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a görevinde başarı da diledi.

Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabul etti

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Beşparmak Düşünce Grubu heyetinin milli davadaki duruşunun ve yaptıkları çalışmaların iki devlet siyasetine güç vermekte olduğunu söyledi.

50 yıldan fazla bir süre denenmiş olan federal temelde çözüm arayışlarının boşa çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, artık oynanan oyunun net bir şekilde anlaşıldığını ve Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum Cumhuriyeti’ne dönüştürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yılda KKTC adına çok başarılar elde edildiğine işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal ismiyle KKTC’nin gözlemci üye olmasının bu başarılardan biri olduğuna atıfta bulundu.

Necati Özkan’ı rahmetle andı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1.Uluslararası Kıbrıs Türk Siyasal Liderliğinin Oluşumu ve Toplumsal Etkileri Sempozyumu’na katıldı.

Necati Özkan’ın Kıbrıs Türkü’nün adada var oluş mücadelesini başlatan ilk önderlerden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimine karşı bir uyanma sağlamaya çalışan Necati Özkan’ın, İngiliz sömürge döneminde büyük zorluklara rağmen Türkiye’ye giderek Mustafa Kemal Atatürk ile görüştüğünü ve kendisine “Özkan” soyadının verildiğini kaydetti.

Türkiye dışında Latin alfabesine ilk kez Kıbrıs Türklerin geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Necati Özkan’ın bu konuda da büyük katkıları olduğunu dile getirdi.