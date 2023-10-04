İsim değişikliği için yeni öneri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC için artık Kıbrıs Devleti demek gerektiği görüşünü ifade etti.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret etti ve "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullandı.