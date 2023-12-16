73 gün içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde ölü bulunan Rus uyruklu Mikhail Kamyshanov’un katil zanlısı Sergei Mykhaılıchenko dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Şükrü Baz, Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde 27 Kasım saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu anımsattı. Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Sergei Mykhaılıchenko’nun tutuklandığını söyledi. Polis, olay günü maktulün elinde çanta ile dükkana girdiğini belirlediklerini de açıkladı.

Boğarak öldürmüş…

Baz, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 17 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı Sergei Myhhailikhenko’nun Kamyshanov’un cep telefonlarının yerini gösterdiğini söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık tarihinde avukatı aracılığı ile verdiği ifadede Kamyshanov’a yumruk vurup yere düşürdüğünü, daha sonra boğarak öldürdüğünü, üzerini örterek olay yerinden kaçtığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, ayrıca kamera görüntülerinin detaylı incelendiğini maktul ile zanlıdan başka içeri giren herhangi birinin tespit edilmediğini açıkladı.

Paraların bir kısmı bulundu

Baz, Mikhail Kamyshanov’a ait sırt çantası içinde 40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit para bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Baz, paraların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise henüz bulunmadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi.

Cezaevine gönderildi…

Zanlının ülkede oturma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, adam öldürme suçunun müebbet hapis öngördüğünü, zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 73 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.