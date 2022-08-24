AB’ye güveniyorlar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rum kesimi ve Yunanistan, AB'ye güvenerek bu tür hakça paylaşım yerine KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını gasbetmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Buna geçmişte izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermemiz söz konusu değil" ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, Haber Global'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hidrokarbon bulduğuna ilişkin habere de değinen Çavuşoğlu, haberlere konu olan parselin Türkiye'nin kıta sahanlığıyla örtüşmediğini ve kıta sahanlığı sınırının güneyinde yer aldığını aktardı.

Çavuşoğlu, geçen yıl içinde Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa Türk kıta sahanlığına değişik yöntemlerle gemi gönderme teşebbüsünde bulunduğunu belirterek, "Gerek aldığımız askeri tedbirler gerek diplomatik girişimlerimizle bu gemilerin kıta sahanlığımıza girmelerine kesinlikle izin vermedik." dedi.

Bir İtalyan bilimsel araştırma gemisinin bölgede araştırma yapmak için Türkiye'den izin istediğini de hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içinde ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesinde sorunun Kıbrıs'ta gelir paylaşımına bağlı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz bu konuda BM'ye de AB'ye de telkinlerde bulunduk. KKTC de 2011'den bu yana defaatle önerilerini yineledi. En son temmuzun başında iş birliği alanlarını açıkladı, tekliflerini tekrar masaya koydu ama Rum kesimi ve Yunanistan, AB'ye güvenerek bu tür hakça paylaşım yerine KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını gasbetmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Buna geçmişte izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermemiz söz konusu değil."

Yalan dolan siyasetinden vazgeçilmeli

Çavuşoğlu, Yunanistan'la ilişkilere yönelik "Yunanistan'ın bir kere bu yalan dolan siyasetinden vazgeçmesi lazım." dedi.

F-16 konusunda Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde lobi çalışması gibi faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'yla yaptıkları görüşmelerin olumlu geçse de bu görüşmelerin ardından Yunan tarafının Türkiye karşıtı söylem ve faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka da uymadığını belirterek, Batı Trakya Türklerinin haklarının ihlal edildiğini, bazı adaların anlaşmaların hilafına olacak şekilde silahlandırıldığını ve bunların AB'ye güvenilerek yapıldığını dile getirdi.Türkiye’nin kıymetini bilmeliler…

"Türkiye gibi önemli bir komşunun kıymetini bilmesi lazım." diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye aleyhine tutumunu sürdürdükçe ikili ilişkilerde yumuşama olmayacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu, diyalog için samimiyet vurgusu yaparak, ABD Kongresinde Yunan kökenli bir üyenin Türkiye'yle F-16 konusunda bir anlaşma yapılmamasına yönelik girişimde bulunduğunu da hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Amerikan yönetimi olumlu bakıyor. Askerler arasındaki teknik görüşme de gayet iyi seyrediyor ama yönetim şunu da biliyor ki şartlı, elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde biz F-16 ya da başka ürün almayız. Alacaksak kullanabileceğimiz bir şekilde alırız." dedi.

Çavuşoğlu, ABD yönetiminin olumlu yaklaşımını Kongreyi ikna konusunda da sürdürmesini beklediklerine dikkati çekti.