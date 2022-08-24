Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan 54 Suriyeli mülteci Akdeniz Operasyonu’yla yakalandı. Mülteciler ülkeden ihraç edilmek üzere gözetim altına alındı. Yapılan soruşturma sonucu mültecileri Zodyak tekneleriyle ülkeye getiren 2 kaptan ve onlara yardım eden 8 kişi yakalandı. Mültecilerin ifadelerinde insan tacirlerine kişi başı 3 bin dolar verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan zanlılar İsmail Dağcıl, Onur Güren,Hazar Söyler, Cemal Bozalan, Kaan Kızılaya, Enver Uslu, Edip Yeşilturt, Vedat Kardeş, Yakup Aydemir ve Ahmet Danacı dün mahkemeye çıkarıldı.

11’i çocuk 54 mülteci

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19 Ağustos 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat teknesi ülkeye yasa dışı gelen 11’i çocuk toplam 54 Suriyeli mültecinin yakalandığını söyledi. Polis, teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette Van araç tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın İsmail Dağcıl’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilen zanlının ifadesinde Onur Güren’in organizasyonu ile Edip Yeşilyurt, Hazer Söyler ile birlikte söz konusu suçları işlediklerini itiraf ettiğini söyledi.

Kaptanları Lefkoşa’da sakladılar

Polis, tekne kaptanları ve yardımcılarını, Onur Güren'in olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, Hazar Söyler, Cemal Bozalan’ın İsmail Dagcıl'ın işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini söyledi. Hazar Söyler’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Cemal Bozalan’ın ise olay yerinde olduğu bir esnada Onur Güren'in kendisini aradığını ve bilgi verdiğini anlattığını açıklayan polis, Güren'in, Edip Yeşilyurt ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İsmail Dağcıl'ın babası olan Oktay Dağcıl’a ait Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

10 yıl hapis öngörüyor

Onur Güren ve Edip Yeşilyurt’un Lefkoşa’da SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren'in üst aramasında bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı. Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada Kaan Kızılaya ve Enver Uslu’nun salonda Yakup Aydemir ve Vedat Ardes’in ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, Gazimagusa'da sakin Ahmet Danacı’ınn da tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını, kameraların ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, aranan 2 kişi olduğunu ifade etti. Polis çavuşu Şengil, meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren ve 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Savunmanın itirazı üzerine uzun soluklu bir duruşma yapıldı. Kararını açıklayan mahkeme yürütülmekte olan bir soruşturma olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.