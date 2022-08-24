Polis 6 kişiyi daha arıyor

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan kişileri Avrupa vaadiyle kandırıp KKTC’ye getiren ve burada çeşitli üniversitelere kayıtlarını yaptıran ‘insan kaçakçılığı’ çetesinin 2 üyesi daha yakalandı. Tutuklu sayısı 4’e çıkarken, çete üyesi 6 kişinin daha arandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta yakalanan Saidul İslam ve Johrul İslam polis hücresinde tutulurken, önceki gün gözaltına alınan Sayyed Ahmed ile Abdullah Almamun dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların, 2022 yılı Ocak ayında Bangladeş uyruklu Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı Avrupa’ya götürecekleri vaadiyle toplam 12 bin Euro karşılığında KKTC'ye getirdiklerini söyledi. Polis, zanlının Bangladeş’ten getirdikleri Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı çeşitli eğitim kurumlarına kaydettiklerini açıkladı. Polis, öğrenci kaydı yaptırılan iki şahsın inşaatlarda çalıştırıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde Muhit ile Suban’ı güneye geçmeleri için Yiğitler Burcu bölgesine götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlıların bu işin için ise toplam 300 Euro para aldıklarını açıkladı.

Polis, Sayyed Ahmed’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların diğer şahıslarla birlikte 2021-2022 eğitim yılı için 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu şahsı kaydettiklerini; hiçbirinin eğitime devam etmediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, 322 kişiden 22’sinin çeşitli suçlardan cezaevine gönderildiğini açıkladı. Polis, suçla bağlantılı 6 isim daha tespit ettiklerini ve bu şahısların arandığını açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.