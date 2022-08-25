Sayıştay raporu tartışılıyor

Rum Sayıştay Başkanlığı’nın, halk arasında “altın pasaportlar” olarak anılan Yatırım Karşılığı Vatandaşlık uygulaması hakkında yayımladığı raporunda yer alan detaylar, Rum basınında gündem olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “KDV İndirimli Zenginler” başlıklı manşet haberinde Rum yönetiminin, sosyal bir uygulaması olan yeni satın alınmış bir evin ilk 200 metrekarelik bölümü için yüzde 19 olan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 5 alınması kuralını, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında Güney’den konut alacak yabancı zenginler için de uyguladığını yazdı.

Gazete adını vermediği bir yatırımcının 14,4 milyon Euro karşılığında bir rezidanstan 2 milyon Euro karşılığında 555 metrekarelik bir kat satın aldığını, yüzde 5 KDV’den yararlandırıldığı için devletin 732 bin Euro’luk KDV geliri kaybına uğradığını yazdı, devamla benzer birçok örnek aktardı.

Politis, “‘Altın’ Dışında ‘Platin’ Pasaport da Çıkardılar” başlıklı manşetinde Bakanlar Kurulu’nun, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında, kendi koyduğu kriterleri ihlal ederek vatandaşlık dağıttığını, mali kriterlere haiz olmadıklarını bile bile bazı yatırımcıların başvurularını onayladığını yazdı; “genel ekonomik menfaat temelinde vatandaşlık taleplerini ekspres prosedürlerle onayladılar. Özde ‘kırmızı çizgileri’ yoktu” ifadesini kullandı.

Gazete devamla, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, tepkisini “Anastasiadis-DİSİ hükümeti, hukuk devletine ve vatandaşa saygısı olsaydı çoktan istifa ederdi. Bunun yerine 2015’ten bu yana ne zaman bir konu gündeme gelse, bahane ve kaçış yolu arıyor” sözüyle dile getirdiğini aktardı.

Hristodulidis ceza istedi

Habere göre Rum başkan adaylarından ve iki dönem Anastasiadis kabinesinde yer alan Nikos Hristodulidis, kriterlere uymayan, uluslararasında aranan ve mahkûm olan 74 kişiye vatandaşlık veren, Bakanlar Kurulu üyesi olarak kendisi de kendisi de dahil sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Başkan adaylarından ve eski “Kıbrıs Üniversitesi” rektörü Konstantinos Hristodidis de yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının yürürlüğe girişinden yürürlükten kaldırılışına kadar Anastasiadis kabinesinin suçlu olduğu görüşünü ortaya koyarak “ülkeyi hep beraber sattılar, bazı akraba, dost ve partilileri zengin ettiler” dediği Anastaiadis’in’in, kabine üyelerinin ve ¬ilgili devlet memurlarının istifasını istedi.

Haravgi, Meclis Denetleme Komitesi’nin Sayıştay Başkanlığı raporunu ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacağını, bu toplantıya Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, İçişleri ve Maliye bakanlıkları genel müdürleri, Tapu Dairesi Genel Müdürü, Vergi Denetçisi, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Dairesi ve polis yetkililerinin de çağrıldığını yazdı.