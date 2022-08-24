Gergin bekleyiş

Ömer KADİROĞLU

Meclis Genel Kurulu, uzun soluklu tartışmaların ardından geçtiğimiz haftalarda komitede onaylanan yerel yönetimler reformu yasasını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanıyor.

Başbakan Ünal Üstel, geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını ve belediyeler reformu yasasını meclisten geçireceklerini vurgularken, reform yasasının yeniden komiteye çekilerek anayasaya göre düzenlenmesini talep eden Belediyelerde örgütlü sendikalar ise genel uyarı grevi ve Meclis önünde eylem yapacak.

Sendikalar yasanın yeniden ele alınmasını istiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ adına açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip belediyelerdeki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve Anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti.

Yasa tasarısının olduğu şekli ile Genel Kurul’dan geçirilirse tüm belediyelerin “sürdürülemez bir kaosun içine itileceğini” iddia eden Aşam, belde halklarının hak ettiği yerel hizmeti alamayacağını ve Toplu İş Sözleşmelerinin tasarıda korunmuş olmasına rağmen uygulanamayacağını savundu.

Aşam açıklamasında, “Dolayısıyla, bizler belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ olarak, tasarının yeniden komiteye çekilip belediyelerde ki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep etmek ve mevcut şekli ile bu tasarıyı kabul etmediğimizi haykırmak için yarın ilan ettiğimiz genel uyarı grevimiz doğrultusunda Meclis önünde direneceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Birleştirilecek belediyeler şunlar;

1- Lefkoşa Belediyesi

2- Değirmenlik Belediyesi (+ Akıncılar)

3- Gönyeli Belediyesi (+ Alayköy)

4- Mağusa Belediyesi

5- Girne Belediyesi

6- Güzelyurt Belediyesi

7- Lefke Belediyesi

8- Alsancak / Lapta Belediyesi

9- Çatalköy / Esentepe Belediyesi

10- Tatlısu Belediyesi

11- Kuzey Mesarya (Geçitkale – Serdarlı ) Belediyesi

12- Karpaz (Dipkarpaz - Y.Erenköy) Belediyesi

13- Mehmetçik - Büyükonuk Belediyesi

14- İskele Belediyesi

15- Yeni Boğaziçi Belediyesi

16- Beyarmudu Belediyesi

17- Güney Mesarya ( Akdoğan - Paşaköy - Vadili - İnönü ) Belediyesi

18- Dikmen Belediyesi

