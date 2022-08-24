KKTC'de Bitmeyen çile

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Arasta çarşısını her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor. Lokmacı kapısından kuzeye geçen turistler bölgede gezinti yaparken, alış-veriş için mağazalara da giriyor. Ancak son 3 aydan beri aralıksız her gün elektrikler kesildiği için esnaf iş yapamıyor.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı, trafo arızası, sigorta sorunu gibi gerekçelerle elektriklerin kesilmesi yüzünden gelir kaybına uğradıklarını ve sıcak havada bunalım geçirdiklerini söyledi. Esnaf, KKTC yetkililerine seslenerek “bu basit sorunu çözemiyorsanız, kepenk indireceğiz” dedi.

Ne dediler…?

Samet Kölgesiz

“Arasta bölgesinde hergün birkaç saat elektrikler kesiliyor. Gelip tamir ediyorlar ertesi gün yine aynı. Tam işlerimizin olduğu saatlerde yani 12.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yaşıyoruz. Dükkânlarda elektrik olmadığı için kimse gelmiyor zaten biz bile sıcak olduğu için dükkânlarımızda duramıyoruz. Bu sorunun kökten çözüme kavuşturulması gerekiyor çünkü uzun zamandır bu sorunla karşılaşıyoruz. Fahiş ücretlerde elektrik satın alıyoruz ancak kaliteli bir hizmet alamıyoruz. Bu hoş bir durum değildir çünkü ekonomimiz olumsuz etkileniyor. Yetkililerden beklentimiz güneş veya rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimine geçmesi ve mazotla elektrik üretimi saçmalığının son bulmasını bekliyoruz.”

Sadi Kazafanalı

“Arasta bölgesinde son zamanlarda haddinden fazla bir elektrik kesintisi yaşıyoruz. İki aydan fazla bir süredir Arasta’da hergün en az iki bazen de 6 saatlik elektrik kesintiler yaşıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman berber olduğumuz için hiçbir cihaz çalışmadığından içeriye müşteri alamıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini ödüyoruz ancak hizmet alamıyoruz. Ben daha önce hayvancılık sektöründe elektrik kaynaklı bir mağduriyet yaşamıştım şu anda da bu şekilde yine zarar görüyorum. Yetkililerden pek bir beklentimiz yoktur çünkü bir iş yapacak kabiliyetleri olmadığını düşünüyorum.”

Ömer Cabacaba

“Arasta da uzun bir süredir elektrik kesintileri yaşıyoruz ve hala bu sorun devam ediyor. Neredeyse hergün iki üç kez kurumu aramak zorunda kalıyoruz ve orada herkes topu birbirine atıyor. Bunun çözüme kavuşturulmaması nedeniyle aylardır hergün öğle saatlerinde elektrikler kesiliyor. Bu çarşı zaten fazlasıyla elektrik faturalarını öderken turizm merkezi olan bölge elektriksiz bırakılıyor. Yaklaşık üç aydır bu sorunla karşı karşıyayız. Beklentimiz bölgede yaşanan kesinti ile ilgili kalıcı bir çözüm üretmeleridir. Zaten işlerimiz kötü bir de elektrikler kesiliyor ve dükkânların içi sıcak olduğu için gelenler de alışveriş yapmak için dükkânlarımıza girmiyor.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Bölgede iki ayı aşkın bir süredir elektrik arızası ile uğraşıyoruz. Elektrik kurumunu arıyoruz yarım saat sonra ulaşıyoruz gelip yapıyorlar ancak yine ertesi gün aynı sorunla karşılaşıyoruz. Elektrik kesildiği zaman müşteriler karanlık dükkânlarımıza girmek ve alışveriş yapmak istemiyorlar. Büyük kayıplarımız olan bu sorunun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.”

Songül Kurt

“Arasta bölgesinde esnafız ve bir süredir elektrik kesintileri yaşıyoruz. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle büyük kayıplarımız oluyor. Müşteriler gelip bakıyor ve elektrik olmadığını görünce içeriye girmeden dönüp kaçıyorlar. Elektrik kesintileri nedeniyle dükkanda bulunan buzluk ve evimizde bulunan çamaşır makinamız yanarak zarar gördü. Müşterilerimiz soğuk bir şey istedikleri zaman taleplerini karşılayamıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman böyle yarım saat bir saat değil 5-6 saat kesiliyor. Korona virüs salgınında yaşanan kayıplar sonrasında bir de elektrik nedeniyle kayıp yaşıyoruz. Bu noktada yetkililerden elektrik kesintilerine kalıcı bir çözüm üretmelerini istiyoruz.”

