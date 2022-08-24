Hayati tehlikeyi atlattı

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek Girne-Lefkoşa anayolunda 72 yaşındaki Erdoğan Atagören yönetimindeki araca çarparak kazaya neden olan Salih Yiğit dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kazanın ardından yoğun bakıma alınan Atagören’in durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı ve normal servise alındığı açıklandı.

Kaza esnasında 141 promil alkollü olduğu belirlenen zanlının başkası adına kiralanmış aracı kullandığı, oluşan hasarın sigorta kapsamı dışında kaldığı ifade edildi.

Olgular yeniden aktarıldı

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 20 Ağustos 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis memuru, yönetimindeki ZRD 012 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Salih Yiğit’in dikkatsizlik sonucu aynı istikamete doğru önünde seyreden Erdoğan Atagören yönetimindeki BY 797 plakalı araca çarptığını belirtti.

Polis, kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı aracın orta refüjdeki beton bariyerlere çarptıktan sonra, yolun solundan çıktığını ifade etti. BY 797 plakalı aracın ise yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarparak durabildiğini kaydeden polis, kaza sonucu Erdoğan Atagören’in yaralanarak ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Polis, Atagören’in ilk yardım müdahalesinin ardından Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Kaburga kemiklerinde kırık, akciğerinde sönme oluşan Atagören’in durumunun iyiye gittiğini ifade eden polis, yoğun bakımdan normal servise aktarıldığını söyledi.

15 bin nakit yatırdı

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının kaza esnasında 141 promil alkollü olduğunu ifade eden polis, teminat talep etti. Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 150’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.