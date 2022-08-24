Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa bölgesinde düzenlenen Kavşak 2 Operasyonunda kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda Yasin Süygün isimli zanlı tutuklanırken, uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 150 Euro ve 3 bin TL de ele geçirildi. Yasin Süygün’e, uyuşturucu maddeleri vermekle suçlanan Hasan Çağakan Çaka ise Gazimağusa’da gözaltına alındı.

Süygün dün Lefkoşa’da, Çaka ise Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.



Suç ortağının ismini verdi

Lefkoşa’daki duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Ağustos 2022 tarihinde Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 Operasyonu kapsamında Lefkoşa- Gaziköy anayolunda Yasin Süygün yönetiminde seyir halinde olan aracın durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, operasyon esnasında trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain, 40 gram hintkeneviri ile 150 Euro, 3 bin TL bulduklarını belirtti.

Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti. Polis, zanlının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki evinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi olay günü Gazimağusa’da tutuklu bulunan Hasan Çağakan Çaka’nın aracılığı ile ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan kişiler ile soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.



Uyuşturucuyu Çaka ithal etti

Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan zanlı Çaka’nın Süygün’e verdiği uyuşturucu maddeleri güneyden ithal ettiği açıklandı.

Polis, Hasan Çağakan Çaka’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden uyuşturucu getirerek Yasin Süygün’e verdiğinin öğrenildiğini, evinde yapılan arama sonucu 2 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini de aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Çaka’nın 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Gemikonağı’nda uyuşturucu bulundu

Bu arada 22 Ağustos 2022 tarihinde, saat 15.40 sıralarında Gemikonağı’nda, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.’nin(E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.’nin(E-24) üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı. Polis, Gemikonağı’nda gerçekleştirilen operasyonun ismini ‘Tek Yön’ olarak açıkladı.