Aç kalmasın diye yaptı

Lefkoşa'da bir marketten gıda ve kedi maması çalan İranlı 55 yaşındaki H.A. H.A. (K) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 1 Temmuz 2026 saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Gümüş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan zanlının, market içerisinde satışa sunulan ürünleri çantasına koyarak ödeme yapmadan market dışına çıkardığını söyledi.

Polis, zanlının toplam 477 TL değerindeki kedi maması, 2 adet ton balığı, konserve ananas, konserve mısır ve sakızı kendisine ait çantaya yerleştirdiğini, kasaya uğramadan marketten ayrılarak söz konusu ürünleri çaldığını belirtti.

Polis memuru; olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı hakkında derdest emri temin edildiğini ve zanlının bu emir gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC'de aile izniyle ikamet ettiğini, ülkede yasal statüsünün bulunduğunu ve yapılan muhaceret ile sabıka kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Polis, zanlının yargılamadan kaçmasını gerektirecek herhangi bir husus bulunmadığını ancak mahkemede hazır bulunmasını güvence altına almak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise üzgün olduğunu dile getirdi.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

