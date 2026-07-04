Başarılı geçti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çağın Ozankaya, ilaca dirençli epilepsi hastalarına uygulanan Vagus Siniri Pili (VNS) ameliyatının bir hastaya daha başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ozankaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VNS tedavisinin özellikle ilaçlara rağmen nöbetleri devam eden, ilaca dirençli epilepsi hastalarınaa uygulanan ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Tedavinin amacının nöbetleri tamamen ortadan kaldırmak olabileceği gibi, birçok hastada nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmak, hastaneye yatışları düşürmek ve günlük yaşamı daha güvenli hale getirmek olduğunu ifade eden Ozankaya, her hastada sonuçların farklılık gösterebilmesine rağmen doğru hasta seçimiyle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini kaydetti.

Ameliyatın tek bir cerrahın başarısı olmadığını vurgulayan Ozankaya, VNS tedavisinin nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji, psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon başta olmak üzere birçok branşın ortak değerlendirmesiyle planlanan bir ekip çalışması olduğunu belirtti.

Ozankaya, ameliyatta görev alan anestezi ekibi, ameliyathane hemşireleri ve ameliyat sonrası takip sürecinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının bu başarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Modern tıbbın disiplinlerin birlikte çalışmasıyla en güçlü haline ulaştığını belirten Ozankaya, hastalara yalnızca bir ameliyat değil, umut, güven ve daha kaliteli bir yaşam sunabilmek için bilimsel bilgi, deneyim ve ekip ruhuyla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Paylaşımının sonunda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ozankaya, ameliyat edilen hastaya sağlıklı ve nöbetsiz bir gelecek temennisinde bulundu.