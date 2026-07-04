Uçuşlara NATO ayarı

Önümüzdeki hafta yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı, belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak.

7 Temmuz'da başlayıp bir gün sonra sona erecek olan NATO Zirvesi öncesinde Ankara hava sahasında önemli güvenlik önlemleri devreye alınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nınki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır.” dedi.

7 Temmuz saat 10.00-18.00 arası ve 8 Temmuz 14.00-21.00 arasında gerçekleşecek kısıtlamadan yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmî heyetleri taşıyan sivil ve askerî hava araçlarının muaf tutulacağının bildirildiği açıklamada “Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşlarda, uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına “STS/ATFMX” ibaresinin girilmesi zorunludur.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önemle rica olunur.” denildi.

Ajet'ten duyuru

AJet de duyuru yaparak uçuş iptalleri hakkında bilgi verdi.

Şirketin açıklamasında şöyle denildi:

“Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı için NOTAM yayınlanmıştır. NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da trafik kısıtlamaları uygulanacaktır. Bu Nedenle 29 Haziran 2026 Ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 06 Temmuz 2026 - 09 Temmuz 2026 (Dahil) tarihli Ankara varışlı/çıkışlı tüm AJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 16 Temmuz 2026(dahil) kadar işlem yaptırmaları kaydıyla Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Aralık 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.”

58 devlet başkanı gelecek

Zirve sırasında, Ankara Esenboğa Havalimanı ile zirve öncesinde hizmete alınan Etimesgut'taki yeni meydan kullanılacak.

58 devlet başkanının zirveye katılması bekleniyor,

Etimesgut'a inen uçakların, Esenboğa'ya aktarılması bekleniyor. Esenboğa'daki bir pistin park amaçlı kullanılması bekleniyor. Bu alanda, devlet başkanlarına ait uçakların dışında hava taşıtı bulundurulmayacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 24 saat bütün bölge hava sahasını kontrol altında tutacağı, erken uyarı uçakları ve bir dizi savunma sisteminin devreye alınacağı belirtiliyor.

