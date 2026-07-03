Sahil çöpten arındırıldı

Ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütlerinden Temiz Ada Grubu, Yeniboğaziçi bölgesinde bulunan Bedis Beach'te kapsamlı bir kıyı temizliği gerçekleştirdi. Ülkemizde yaşayan yabancılardan oluşan Temiz Ada Grubu, sahil boyunca biriken çok sayıda atık toplandı.

Temiz Ada Grubu Başkanı Kasım Uluçaylı tarafından yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının ağır iş makinelerinin desteğiyle yürütüldüğü belirtilerek, katkılarından dolayı Yeniboğaziçi Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Açıklamada, sahilde toplanan atıkların büyük bölümünün ziyaretçiler tarafından bırakıldığına dikkat çekilerek, çevre kirliliğinin en önemli nedeninin insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Çöp kutularının bulunmasına rağmen atıkların sahile ve çalılık alanlara bırakılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Temiz Ada Grubu, çevrenin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, vatandaşları atıklarını çöp kutularına bırakmaya ve doğal alanları temiz tutmaya çağırdı.

Açıklamada ayrıca, temizlik çalışmalarına destek veren Çevre Koruma Dairesi personeline, gönüllülere ve katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

