‘Güveni yeniden sağlayacağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Bucak kongresi yapıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kongrede yaptığı konuşmada CTP’nin halkın iktidarını kurmak ve güveni yeniden tesis etmek için yola çıktığını belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongreye CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, partililer ve bölge halkı katıldı.

Kongrede CTP Mehmetçik Bucak Örgütü Başkanlığı’na Cem Demiralp seçildi. Bucak Örgütü yönetiminde ise Seldinç Songul, Nuri Zorali, Abdi Çetinkayalı, Melek Kahyaoğlu, Hüseyin Küçüksu, Umut Karagün, Kemal Ceylanlı ve Ali Çelebi yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kongrede yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu tablonun “çöküş ve çürüme hali” olduğunu ileri sürdü ve yurttaşların birçok alanda insan onuruna yaraşır hizmet alamadığını söyledi.

“İş, ehil olana değil torpili olana veriliyor; insanımız en temel hizmetlere ulaşamıyor, torpili olanın işi yürüyor. Kamusal kaynaklar har vurup harman savruluyor.” iddiasında bulunan İncirli, CTP’nin halkın iktidarını kurmak ve güveni yeniden tesis etmek için yola çıktığını belirtti.

İncirli, "Biz her kuruma, her kaynağa ganimet değil, emanet gözüyle bakarız. Bu değişim koltuklardan, saltanattan, şatafattan değil, halktan gelecek. Bir çocuğun geleceğini iki dudak arasında hapsedenlere karşıdır mücadelemiz." dedi.

Çocukların ve gençlerin geleceğe dair kaygı taşıdığını, bu kaygının ancak ortak bir mücadeleyle aşılabileceğini söyleyen İncirli, “Biz gelecek nesillerimiz için ne yapıyoruz?” sorusunun sorulması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin bu ülkede hak ederek bir yere gelinebileceğine yeniden inanabilsin diye yürüdüklerini belirten İncirli, bu mücadelenin hep birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Biz birbirimizi sokakta bulmadık. Biz halkız, biz haklıyız ve biz birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Bu topraklara olan sevgimiz hiç değişmedi

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli de “Heyecanımız, inancımız, yaşadığımız coğrafyaya olan bağlılığımız, bu ülkeye dair sevgimiz hiç azalmadı, hiç değişmedi ve hiç değişmeyecek.” dedi.

CTP’nin yıllardır halkın daha iyi bir yaşam sürmesi ve bölgenin gelişmesi için mücadele verdiğini ifade eden Sarıçizmeli, bu topraklarda doğup büyüdüklerini ve geleceklerini de burada kurmak istediklerini kaydetti. Sarıçizmeli, bölgeye ilişkin hayallerini ve hedeflerini birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

