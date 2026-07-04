ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde devlet töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da törende yer aldı.

Törenin ardından Hamaney'in cenazesi camiye götürüldü. Cenaze öncesi binlerce kişi naaşı görmek için Tahran'da toplandı.

Eski dini liderin cenaze töreni bugün İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başlayacak. Hamaney'in naaşının camiye götürülmesiyle Tahranlılar da sokaklara döküldü. Toplanan kalabalık cenazeyi karşıladı ve Hamaney için dualar etti.

Cenaze Tahran'dan kalkacak, 7 Temmuz'da Kum'da törenler düzenlenecek. Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek. Irak da ülkedeki törenlerin sadece Kerbela ve Necef'te yapılacağını açıkladı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceği belirtildi.

Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti. Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.

