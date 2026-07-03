Ekipler sahaya indi

Turizm Polisi uygulaması Gazimağusa'da da hayata geçirildi. Polis Genel Müdürlüğü tarafından daha önce İskele, Lefkoşa ve Girne'de uygulanmaya başlanan sistem, bugünden itibaren Gazimağusa'da da hizmet vermeye başladı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; güvenli turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen uygulama kapsamında, ülkeye gelen turistlerin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu turistik bölgelerde özel eğitimli polis ekipleri görev yapıyor.

Turizm Polisi ekipleri, İskele'de Makenzi Plajı, Lefkoşa'da Suriçi, Girne'de Antik Liman ve Gazimağusa'da Suriçi bölgelerinde hizmet verecek. Söz konusu ekipler, yabancı dil ve ilk yardım konularında eğitim almış polislerden oluşturuldu.

Uygulama kapsamında Turizm Polisleri, görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek hem turistlerin hem de vatandaşların güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak. Ekipler ayrıca kamu düzeninin korunması, olası olaylara hızlı müdahale edilmesi ve ihtiyaç duyan yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunulması görevlerini de üstlenecek.

Polis Genel Müdürlüğü, Turizm Polisi uygulamasıyla turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesini, ziyaretçilerin kendilerini daha güvende hissetmelerini ve ülkenin turizm imajına katkı sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve ziyaretçilere etkin hizmet sunulması amacıyla Turizm Polisi uygulamasının ülke genelinde etkin şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

