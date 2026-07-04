İş dünyası için mali yük

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sıfır kilometre hafif ticari iş araçlarının ithalatında uygulanan yüzde 16 oranındaki Fiyat İstikrar Fonu'nun sıfırlanmasını istedi.

Yapılan ortak açıklamada, mevcut Fiyat İstikrar Fonu Yasası Emirnamesi uyarınca sıfır kilometre hafif ticari iş araçlarının ithalatında yüzde 16 oranında fon uygulandığı belirtilerek, bu oranın Güney Kıbrıs'ta ve İngiltere'de yüzde 0, Türkiye'de ise yüzde 4 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, hafif ticari araçların lüks tüketim ürünü olmadığı, sanayi ve ticaret sektörlerinin mal ve hizmet üretiminde temel maliyet kalemlerinden biri olduğu vurgulandı. Yüzde 16 oranındaki fonun üretim maliyetlerini artırdığı ve iş dünyası üzerinde ilave mali yük oluşturduğu kaydedildi.

Artan maliyetlerin yalnızca ürün ve hizmet fiyatlarına yansımadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda sınırlı döviz kaynaklarının daha hızlı şekilde yurt dışına çıkmasına neden olduğu savunuldu.

KTTO ile KTSO, Güney Kıbrıs ve İngiltere'de söz konusu fonun uygulanmadığını hatırlatarak, mevcut uygulamanın işletmelerin rekabet gücünü zayıflattığını ileri sürdü.

Açıklamada, sıfır kilometre hafif ticari iş araçlarında Fiyat İstikrar Fonu'nun sıfırlanmasının üretim maliyetlerini düşüreceği, ticari faaliyetleri destekleyeceği ve ekonomide doğrudan bir canlanma sağlayacağı görüşü dile getirildi.

