Direnecek güçleri kalmadı

Abdullah SUİÇMEZ-Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki tarihi yapılar kaderine terk edildi. Lüzinyan ve Osmanlı dönemine ait eserlerin bulunduğu bölgedeki tarihi binalar ilgi bekliyor ancak bu yapıların bakım ve onarımı için ne bir plan ne de bir proje gündeme gelmiyor.

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Arabahmet Mahallesi’nde bulunan Derviş Paşa Konağı’nın çevresindeki atıl binalar bölgenin tarihi dokusuna zarar veriyor. Müze olarak kullanılan Derviş Paşa Konağı’nın hemen yanında bulunan yarısı yıkılmış boş bina çöplerle dolarken, bölgeyi gezen turistlere de ülke açısından kötü örnek oluyor.

Tandi adındaki Rum tarafından yaptırılan ve ‘Tandi’nin Hamamı’ olarak bilinen tarihi yapı da bakımsızlık ve ilgisizlikten nasibini almış durumda. Özellikle Rum turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi hamam ne görülecek ne de gezilecek durumda…

Kıbrıs Evleri diye bilenen ve çoğu terk edilen tarihi binalarda yıkılmaya yüz tuttu. Yağışlı havalarda bazı evler çökerken, ayakta kalan diğer binalar ise her an yıkılma riskiyle karşı karşıya...

Ayrıca içleri çöplerle dolan harabe yapılar insan sağlığını da tehdit ediyor. Harabe evler yılanlar ve kemirgen zararlılara ev sahipliği yaparken, bölgede yaşayan vatandaşlar da zorluklarla karşılaşıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birçok evin girişleri demir korkuluklarla kapatılsa da bu önlemlerin yetersiz olduğu ve daha iyi bir çözüm üretilmesi bekleniyor.



