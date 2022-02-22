Bitmeyen dava

Çarşı ve Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının yeniden ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman’ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala katılmazken, eşi Ayşe Buğra izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya da duruşmayı takip etti.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Çiğdem Mater, “2020 Şubat ayında Silivri’de yapılan yargılamalarda beraat ettim. Ve şimdi yine bir yıl geçmeden yeniden karşınızdayım. İddianame kes kopyaladan ibaret.

Hakkımızda ağırlaştırılmış müebbet istenen bir davada, biraz daha özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sinemacı olarak, film çekmek suretiyle hükümeti yıkmakla suçlanıyorum.

Bu bile suçlamanın ne kadar mantıksız olduğunu gösteriyor. 2013 yılında başlayan protestolarda parkın, park olarak kalması düşüncesiyle protestolara katıldım. Ayrıca sinemacı olarak gözlemci olarak da katıldım.

Gezi ile ilgili hiçbir film yapmadım. Film de yapabilirdim, film yapmak suç değildir. Tüm suçlamaları reddediyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

Savcı dosyaların ayrılmasını talep etti

Söz alan Çarşı sanıkları avukatları ise müvekkilleri hakkındaki dosyanın ana davadan ayrılmasını talep ettiler. Sanık Osman Kavala’nın avukatları da birleştirme kararının kaldırılmasını talep ederek müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Duruşma savcısı, Çarşı davasının ana davadan ayrılması ve Kavala’nın tutukluluğunun devamını talep etti.

Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ise “Bu kadar klişeleşmiş ve önyargılı bir mütalaa olamaz. Müvekkilin tutukluluk halinin devamını hangi gerekçelere dayanarak istediğini söylemiyor savcı. Ölçülü diyor ama neden ölçülü, belli değil. Bunların gerekçelendirilmesi lazım” diyerek mütalaayı eleştirdi.

Oy çokluğuyla tahliye talebine ret

Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin hukuki durumunda değişiklik olmadığı gerekçesiyle avukatlarının tahliye taleplerini reddederek oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bir üye hakim, Kavala’nın adli kontrolle tahliye edilmesi yönünde muhalefet şerhi düştü. Sanık Henri Jak Barkey, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora arasında bulunduğu 8 sanığın yakalamasının infazının beklenmesine karar verildi. Heyet, Osman Kavala’nın avukatlarının heyetin çekilmesi yönündeki taleplerini de davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çarşı davası ayrıldı

Mahkeme, sanıkların savunmalarının tamamlanmış olması, Yargıtay’ın araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olması, dosyada tutuklu sanık bulunması ve yargılamanın gelmiş olduğu aşama dikkate alınarak 35 sanıklı Çarşı davasının ayrılarak başka bir dosya üzerinden devamına karar verdi.

Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa sunulmasına, sanık ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine de hükmedildi. Duruşma, 21 Mart tarihine bırakıldı.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti.

Davalar 30 Temmuz 2021’de birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.