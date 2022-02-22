Konuklar mest oldu

Merit Park gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı olan Soner Olgun Letafet Lounge Bar Sahnesinde sevenleri ile buluştu.

Her zaman olduğu gibi geçmişten bugüne dillerden düşmeyen eserleri seslendiren Olgun sesi ve sahne performansı ile dinleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşattı, kimi zamansa eğlenceyi doruklara çıkardı. Her anı birbirinden güzel olan konserde, Soner Olgun ve eşinin muhteşem düetleri eğlenceyi romantizm ile birleştirdi.

Ahmet Kaya ve Müzeyyen Senar gibi usta sanatçıların eserlerinin de bulunduğu geniş repertuarıyla sevenlerini mest etti. Soner Olgun performansı ile bir kez daha izleyenlerin takdirini ve beğenisini kazandı.