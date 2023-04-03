Açık pazarda fiyatlar çıldırdı

Serdar ŞENGÜL



Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı, bazılarının ise yüz güldürdü. Patates 12, havuç 20, soğan 23, domates 25 liradan satışa sunulurken, salatalık kilosu 40 liradan tezgaha kondu.

Meyve fiyatlarına bakıldığında ise çilek 70, çağla 80, armut 30 ve muz 35 liradan alıcı bekledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hayat pahalılığı karşısında giderek ezildiklerini ifade ederek, alım güçlerinin düştüğünü belirtti.

“Eskiden pazardan elimiz kolumuz dolu çıkardık, şimdi 3 -5 kilo sebze- meyveyi zor alıyoruz” diyen vatandaşlar, piyasaların denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, “Pahalılığın önüne geçmek mümkün mü bilemiyoruz ama piyasaların denetlenmesiyle en azından denge sağlanacağını umuyoruz” dedi.

Ne dediler..?

Mustafa Alyazmalı (Esnaf)

“Yılladır pazarda tezgah açıyorum. Geride bıraktığımız ay çok az satış yaptım. Pazardaki çoğu esnaf, sattığı ürünleri kendisi yetiştiriyor. Satış yapamayınca ürünleri elinde kalıyor. Geçen ay az satış yaptığım için ürünlerim ziyan oldu. Halkın alım gücünün düşmesi, fiyatların yüksekliği satışları olumsuz etkiliyor. Vatandaş da esnaf da haklı. Üretim maliyetleri arttığı için biz de fiyatlarımıza yansıyoruz. Vatandaş da alım gücü düştüğü için fiyatlardan şikayet ediyor. Burada suçu olan denetim yapmayanlardır. Hal Yasası yürürlüğe girdi ancak henüz etkisini göremedik.”

Vacit Davulcu

Ülkemizde birçok alanda tekelleşme oluştu. Gıda alanında da tek elden alınan kararlar etkili oluyor. Fiyatlar tekelcilik anlayışıyla belirleniyor. Bu nedenle pahalılığın esnaftan kaynaklandığını düşünmüyorum. Büyük bir denetim boşluğu var. KKTC’de kimse kimseyi şikayet edemiyor ,biz halk olarak sahipsiziz.”

Halime Kırat

“Türk Lirasının en yüksek para birimi olan 200 lira ile 4 kilo biber alıyoruz. Bu hayat pahalılığını gözler önüne seriyor. Sadece bir haftalık sebze alışverişi için en az 700 lirayı gözden çıkarmak zorundayız. Paramızın değeri kalmadı, pahalılık aldı başını gitti. Pazarda bazı ürünler uygun ancak çoğunun fiyatı bütçemizi sarsıyor. Evimize yeterli oranda sebze- meyve alamayacak duruma geldik. Bu duruma çare bulunmalı. Esnafı da suçlayamıyoruz genel bir önlem alınması lazım.”

Tümer Koç

“Pazarda özellikle meyve fiyatları çok yüksek ancak üretici de tüketici de kendine göre haklı. İnsanların alım gücü düştü; eskiden pazardan elimiz dolu çıkıyorduk şu anda tencereye ne koyacağımızı onu bilmiyoruz. Pazarda bazı ürünler ucuz olabiliyor ancak çoğu ürün pahalı.”

Yücel Erensu

“Pahalılık hayatın her alanında etkili oldu. Geçen yıl 100 liraya aldığım bir kıyafet bugün 400 liraya satılıyor. Kira ücretleri, su, elektrik gibi yaşamsal tüm giderler astronomik rakamlara ulaştı. Gıda fiyatları da pahalılıktan nasibini aldı. 100 lirayla bir kilo patates, iki kilo domates alabiliyorsak şanslıyız. Umarım fiyatlar daha da artmaz. Pahalılığın önüne geçmek mümkün mü bilemiyorum ama piyasaların denetlenmesiyle en azından denge sağlanacağını umuyorum.”

