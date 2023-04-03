Durumu kritik

Lefkoşa'da dün gece meydana gelen trafik kazasında siyahi erkek bir şahıs ağır yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 23.50 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden ZNG 948 plakalı kiralık araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin araç sürücüsünü tutukladığı belirtildi. Yayanın üzerinden kimlik çıkmadığı için isminin belirlenmediği öğrenilirken, polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.