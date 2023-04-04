‘Kurban Bayramı’nda hesaplara yatırılacak’

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde emekli bayram ikramiye tutarını 8 bin 500 liraya yükselteceklerini açıkladı. Yapacakları düzenlemeyle emekli bayram ikramiye tutarının asgari ücret seviyesi altına inmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, emeklilerin bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracakları vaadinde bulundu.

Hesaplara 15 bin lira yatacak

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda, "Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Unutmayın 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu ramazan bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık oluşan fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki kurban bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" dedi.

CHP lideri ayrıca yapılacak yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Öte yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı. 7 bin TL’ye kadar bağışlar makbuz karşılığında elden, 7 bin TL ve üzeri ise duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağış yapmak isteyen yurttaşlar 7 bin TL'ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

En fazla ne kadar bağış yapılacak?

Yalnızca TC vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL'de bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.