Kimin umurunda ?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde 10 yıldır atıl bir şekilde park halinde bırakılan Resmi Hizmet Aracı bölge halkının tepkisine neden oluyor. Dantel Sokak’ta lastikleri patlak vaziyette bırakılan araca sahip çıkılmamasına tepki gösteren bölge sakinleri, “Devletimiz bu kadar zengin mi?” diye sordu.

Diyalog muhabirine konuşan Dantel Sokak sakinleri, atıl araçla ilgili yetkililere başvurmalarına rağmen, tüm kurumların topu bir birine attığına belirtti. Bölge sakinleri, “Araç 10 yıldır lastikleri patlak bir şekilde sokakta duruyor. Devletimiz bu kadar zengin mi, bu bölgede okul var, belli saatlerde park sorunu yaşanıyor, bu araç ta en az 2 tane park yeri kapatıyor. Bir an önce bölgeden çekilsin” diye konuştu.