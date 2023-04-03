Bu pahalılıkta gel de evlen

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen hemen tüm sektörler gibi evlilik organizasyonu yapan şirketler de pahalılıktan yana şikayetçi.

Malzeme fiyatlarının sürekli zamlandığını belirten organizasyon şirketlerinin sahipleri “bugün aldığımız bir malzemeyi iki hafta sonra aynı fiyata bulamıyoruz. Ve bu durum hem bizleri hem de müşterilerimizi olumsuz yönde etkiliyor” diyor.

“Geçtiğimiz yıl gelinlik, damatlık, pasta, pastiş, davetiye, kuaför, fotoğrafçı, kamera, düğün salonu’ bir pakette toplanıyor ve 40-45 bin liraya mal oluyordu” diyen organizatörler, bu yıl aynı paketlerin 145 bin liraya kadar yükseldiğini söylüyor. Kokteyl isteyenler için kişi başı 250-300 TL, yemekler için ise 400-500 TL ayrıca talep ediliyor. Organizatörler, fiyatlar yüzünden gençlerin evlilikte sıkıntı yaşadığına dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

Sema Köse (Yarim Gelinlik-Paradise Park)

“ Aralık- Ocak aylarında 2023 sezonu için çalışmalarımıza başlamıştık. Şu an çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Biz hem Yarim gelinlik hem de Paradise Park düğün salonu olarak hizmet veriyoruz. Ekonomik koşullar bizleri de zorluyor. Aldığımız ürünleri daha satmadan zamlandığını görüyoruz. Artan fiyatlara yetişemiyoruz ve bu dengesizlik müşterilere de yansıyor. Gelinlik ve damatlık fiyatları Dolara endekslidir. 2022 yılında gelinlikleri 8 veya 15 bin liraya satıyorduk ancak bu yıl gelinlikler 15 bin liradan başlıyor ve 35 bin liraya kadar çıkıyor. Damatlıklar ise 4 bin 500 lira civarındadır. Evlenecek olan çiftlere yardımcı olmak için çok az kar marjı ile çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşlar satın alamadığı için beğendiği gelinliği kiralamak istiyor ancak biz kira işine girmedik. Durumu iyi olmayan müşterilerimize kira ücreti tutarında olan gelinliklerimizi öneriyoruz.

Diğer yandan Paradise Park düğün salonu olarak da evlenecek olan çiftlere hizmet veriyoruz. Bu alanda da müşterilerimize kolaylık olsun diye çeşitli paketler sunuyoruz. Yarim gelinlik ile Paradise Parkı birleştiriyoruz tüm düğün ihtiyaçlarını bir pakette topluyoruz. Bu pakette; gelinlik, damatlık, pasta, pastiş, davetiye, kuaför, fotoğrafçı, kamera, düğün salonu ve benzeri düğün ihtiyaçları bulunuyor. Paketleri 130-140 bin lira arası rakama yapıyoruz. Bunun yanında kokteylli veya yemekli düğünler yapıyoruz. Bu paketlerde de istenilen yemek ve kişi sayısına göre değişiklik gösteren fiyatlar oluyor. Kokteylli düğünlerde kişi başı için 250-300 TL, yemekli düğünlerde ise kişi başı 400-500 TL ücret talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda insanlar 45-50 bin TL’ye tüm hizmetleri alabiliyordu ancak bu rakamlar bu yıl yükselmiş durumdadır. Yine de bizler müşterilerimize en aza indirerek fiyatlar vermeye çalışıyoruz.”

Bahar Doratlı (Bahar Doratlı Bridal Butique & Haute Couture)

“Düğün sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık ve çok yoğun bir sezona girmiş bulunuyoruz. Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem ilk haftalarda sektörü biraz etkilese de herkes rutin hayatına döndü. İnanılmaz bir yoğunluk vardır. Hazır koleksiyonlarımız ve özel tasarımlarımız bulunuyor ve kızlar gelip gelinlik bakmaya başladı. Genellikle yaz aylarında çalışan bir sektör olduğumuz için diğer aylarda yaz aylarında kazandığımızla işimizi döndürmeye çalışıyoruz. Bu sene koleksiyonumuz 25 bin TL bandındadır. Tabi ki daha uygunu ve daha pahalısı da vardır ancak halkın genel bütçesi 25 bin bandında olduğu için bu rakama özel tasarım da hazır tasarım da alabilir. Geçtiğimiz yıl 10-15 bin bandındaydı. Bu yıl hem dövizin etkisi hem de pandemiden sonra çok fazla üretimin olmaması nedeniyle ham madde açısından ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ve buna bağlı olarak da fiyatlar yükseliyor. Ekonomik sıkıntısı olanlar gelinlikleri kiralamak istiyor ancak biz kiralama işini tercih etmiyoruz. Çünkü düğün salonlarımızın yapısı nedeniyle giyilen gelinliklerde çok ciddi bir deforme oluyor. Bu nedenle uygun bütçeli hazır bir koleksiyon hazırladık ve kiralık talep edenlere bu gelinlikleri öneriyoruz. Taksitli ödeme şansı da sunuyoruz.”

İpek Ağınlı (Fuar Premier Hall)

“Düğün hazırlıkları başladı. Fuar Düğün Salonu bütün adada her aileden en az bir kişiyi evlendirmiş bir düğün salonudur. Biz burada o alışıldık düğün salonunu revize ederek çok ciddi bir çalışma ile sezona girmeye hazırlanıyoruz. Burada düğün yapmak isteyenler için bu yıl 30-150 bin TL civarında paketler hazırladık. Yenilenen düğün salonunda sadece salon hizmeti değil kokteyl hizmeti de veriyoruz. Esnek paketler kokteylli ve tebrikli olacak şekilde hazırlandı ve sezona iddialı bir şekilde girme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023, 10:07