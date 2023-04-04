Merit Park'ta kendinizi yenileyin

Masaj tekniklerinde uzak doğuyu tercih eden Merit Park Spa Wellness, Bali’den getirdiği özel eğitimli terapistlerle fark yaratıyor.

Hizmet kapsamı oldukça geniş olan Merit Park Spa Wellness’ta; hamam, kese köpük, cilt ve vücut bakımı ve çok çeşitli masaj seçenekleri bulunuyor. Masaj çeşitleri içerisinde Thai Masajı, Shiatsu Masajı ve Deep Tissue gibi yaygın masajların yanı sıra, Sıcak Taş Masajı, Sandalye Masajı, Shirodhara Masajı ve özel yağlar ve ekipmanlar kullanarak yapılan Ayurvedik mesajlara da bünyesinde yer veriyor. Merit Park Spa Wellnes’ın masajın yanı sıra kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı ve buhar odaları gibi günün tüm yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak hizmetleri de bulunuyor.

Sağlık, güzellik ve tazelenmek için, Merit Park Spa Wellness’ ın huzurlu ortamını deneyimleyebilirsiniz. Baharda toprağın kendini yenileyip çiçekler açtığı gibi, siz de kendinizi yenileyin ruhunuz çiçek açsın.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023, 09:20