KKTC’de bulunan afetzede çocuklara yönelik “#Elim Sende” Moral Etkinlikleri gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Güzelyurt Evkaf İyilik Evi avlusunda gerçekleştirilen ilk moral etkinliğinin ardından, ikinci etkinlik Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenmişti.

“#Elim Sende” Moral Etkinliklerinin üçüncüsü 1 Nisan Cumartesi günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, dördüncü ve son etkinlik ise önceki gün Girne Barış Parkı’nda 16.00-18.00 saatleri arasında yapıldı.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi destekleri, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve EVKAF İyilik Gönüllüleri koordinesindeki etkinliklerde, çok sayıda depremzede çocuğa ulaşılarak güzel bir gün geçirmeleri, yüzlerinin gülmesi ve depremin yıkıcı etkisini bir günlüğüne de olsa unutmaları amaçlandı.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesine Gazimağusa ve Girne belediyeleri katkı sunarken, SAMTAY Vakfı da katılımcılara iftar yemeği ikramında bulundu.

