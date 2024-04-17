Yargı acımadı

Merkezi Cezaevine uyuşturucu içerikli hap sokulmasına yardım eden, ayrıca Hintkeneviri ve Bonzai alma suçları da işleyen Mehmet Kırdar hakkındaki davada karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, sanığın işlediği suçların yayınlığına dikkat çekerek, uyuşturucu suçlarının toplum ağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğini belirtti.

Başkan, sanığın 3 gram 900 miligram hintkeneviri, 7 gram 625 miligram sentetik canabionid (bonzai) türü uyuşturucu alma ve tasarrufu, cezaevine 6 adet5 MDMA içerikli hap sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini belirtti.

Başkan, sanığın cezaevine yasaklı madde sokulmasına yardım etmiş olmasının aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan, sanığın genç bir kimse ve hayat tecrübesinden yoksun olmasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra oy birliğiyle 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Merkezi Cezaevinde 2020 yılı Nisan ayında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan 3 mahkumun isteği doğrultusunda cezaevine uyuşturucu sokan 5 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında bulunan Mehmet Kırdar’ın cezaevine sokulan 6 adet MDMA türü haptan sorumlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca teminatla serbest kalan sanığın 29 Mart 2021 tarihinde 3 gram 900 miligram hintkeneviri ile 7 gram sentetik cannabionid (bonzai) alıp, tasarruf ettiği açıklanmıştı.

