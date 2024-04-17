Arabanın camları patladı

Abdullah SUİÇMEZ

Geçitköy'de beton mikseri devrildi, patlayan camları nedeniyle sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre; 16 Nisan 2024 tarihinde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Geçitköy-Girne anayolunun 1-2. kilometreleri arasında gerçekleşen kazada yönetimindeki PF 897 plakalı beton mikseriyle dikkatsiz bir şekilde seyreden Engin Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybederek, sağa meyilli virajda yolun solunda devrildi.

Beton mikserinin şoförü Engin Kaya, aracın yan yatması esnasında ön cam ve sol kapı camının patlaması sonucu yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kaya, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Önce refüje ardından direğe çarptı

Bir başka kaza da dün akşam Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; VK 636 plakalı salon aracı Yarim çemberine doğru kullanan Oğuzhan Aras (E-26) Eminsel Oto galeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüje vurduktan sonra yine refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan aynı araçta yolcu Gizem Askan (K-22) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

