Kunduz’un durumu kritik

Gönyeli'de 62 yaşındaki bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'a çarparak ağır yaralanmasına neden olan Gözde Kasapoğlu tutuklanarak, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk talep edilirken, Kunduz’un yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Lefkoşa Trafik Şubede görevli polis, kazanın 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, RA 561 plakalı aracı ile kuzeyden güneye doğru dikkatsizce seyreden, Gözde Kasapoğlu’nun Kiler-1 market önlerine geldiğinde, bisikletiyle kaldırımdan dikkatsizce yola inen ve karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Hüseyin Kunduz'a çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklanarak, soruşturma başlattığını kaydetti. Polis, hastanede tedavi altına alınan yaralının doktorlarından alınan bilgide beyin kanamasının azaldığını ancak henüz bitmediğini, hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrendiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, yaralının durumunun henüz netleşmediğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.