Fakirleşme var

Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Avrupa Parlamentosu hesabına gerçekleştirilen Eurobarometre sonuçlarına göre; Rum halkının yarıdan fazlası ülkede ekonominin giderek kötüleştiğini, fakirleşmenin ve göçün arttığını düşünüyor.

Politis gazetesi “Kıbrıs Yanlış Yönde, Yaşam Standardımızı Kaybediyoruz” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, haziran ayında gerçekleştirilecek AP seçimleri öncesinde Avrupa Parlamentosu hesabına gerçekleştirilen son Eurobarometre sonuçlarının vatandaşların günlük yaşamlarındaki zorlukları kayda geçirdiğini yazdı.

Eurobarometre’ye katılanların yüzde 67’sinin ülkedeki durumların yanlış yöne gittiğini düşündüğünü, yüzde 63’lük bir oranın da yaşam standartlarının son beş yıldır düştüğünü gördüğünü kaydeden gazete, Eurobarometre’ye katılanların yüzde 54’ünün ise önümüzdeki yıl içerisinde ekonominin durumunun kötüleştiğini gördüğünü belirtti.

Ankete katılanların çoğunluğunun yaşam standartlarının önümüzdeki 5 yılda iyileşmesine dair perspektifler görmediğini de ifade eden gazete, haziran ayında yapılacak AP seçimleriyle ilgili olarak ise Kıbrıslı Rum seçmenlerin göç ve sığınma, ekonominin desteklenmesi ve yeni istihdamlar yaratılması yanı sıra kamu sağlığı ve fakirlik ile sosyal dışlanmayla ilgili öneriler duymak istediklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki seçmenlerin iç cephedeki gelişmelerle ilgili bir karamsarlık ortamı içerisinde, AP üyelerini seçmek için iki aydan az bir süre içinde sandığa gideceğini de kaydeden gazete, AP hesabına yapılan son Eurobarometre sonuçlarına göre göç ve ekonominin öncelikler sıralamasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Demokrasi iyi değil

Eurobarometre’ye katılanların yüzde 67’sinin ülkedeki durumların yanlış yöne gittiğini düşündüğünü, yüzde 59’luk bir oranın da ilgili soruya ülkede demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadıkları yanıtını verdiğini kaydeden gazete, söz konusu oranın 25-39 yaş grubu arasında yüzde 62 olduğunu belirtti.

Jeopolitik belirsizliğin önümüzdeki seçimlerin önemini artırdığını ve Kıbrıslı Rumlar ile geriye kalan Avrupalıların seçimin öneminin farkında olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta Eurobarometre’ye katılanların yüzde 59’unun haziran ayındaki seçimde oy vermekle ilgilendiğini iletti.

Güney Kıbrıs’ta Eurobarometre’ye katılanların yüzde 80’inin mevcut jeopolitik durum yüzünden Avrupa seçimlerine katılmalarının sahip olduğu büyük önemin farkında oldukları da iletildi.

Gazete vatandaşların karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak ise, yüzde 39’luk bir oranın belirli aralıklarla ay sonunda faturalarını ödeme konusunda zorluklarla karşılaştıklarını, yüzde 17’lik bir oranın da çoğu zaman zorluklarla karşılaştıklarını söylediklerini aktardı.

Eurobarometre’ye katılanların çoğunluğunun yaşam standartlarının önümüzdeki beş yılda iyileşmesine dair perspektifler görmediğini de kaydeden gazete, Eurobarometre’ye katılanların yüzde 43’ünün yaşam standartlarının düşeceğini, yüzde 37’nin ise bunun değişmeyeceğini söylediğini iletti.

Eurobarometre’ye katılanların yüzde 47’sinin kısa vadede yani önümüzdeki bir yılda yaşam şartlarının kötüleşeceğini, yüzde 43’ünün ise aynı seviyede kalacağını söylediğini aktaran gazete, yüzde 54’lük bir oranın da ekonominin durumunun kötüleşeceğini söylediğini belirtti.