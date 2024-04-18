Yakında karar verilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı saldırı için dost ülkelerin öneri ve tavsiyelerine teşekkür ederek "kendi kararlarını alacaklarını" dile getirdi. Netanyahu, İran konusunda "ne gerekiyorsa yapacaklarını" da söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Daha sonra hükümet oturumu açılışında konuşan Netanyahu, İsrail'in savunmasına "açıklamaları ve eylemleriyle katkı yapan dost ülkelere" teşekkür ettiğini dile getirdi.

Netanyahu, "(Dost ülkeler) Bizlere birçok öneri ve tavsiyede bulunuyorlar. Bunları takdir ediyorum ama şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Kendi kararlarımızı alacağız ve İsrail devleti kendisini korumak için her şeyi yapacaktır" diye konuştu.

İngiltere ve Almanya’dan itiraz yok

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İngiltere ve Almanya'nın, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vermesine itiraz etmediği aktarıldı.

İki ülke dışişleri bakanlarının İsrailli muhataplarına, "krizin derinleşmemesi isteklerini" ilettiği de kaydedildi.

İsrail ve İran arasındaki gerilim

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İsrail sivillerin sığındığı okula saldırdı

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okulunu hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi, diğer bazı vatandaşlar yaralandı.

Görgü tanıkları da eş-Şati Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin sığındığı okulda, İsrail saldırısıyla büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları altı aydan uzun süredir aralıksız devam ediyor. AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketliliğini görüntüledi.

İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi, Gazze Şeridi'nin orta bölümünden çıktı. Gazze Şeridi çevresinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı görüldü.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 10:05