Aday sayısı 5'e yükseldi

Aralık ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Yeniboğaziçi'nde belediye başkanlığı yarışı giderek hareketleniyor. Bağımsız adaylığını açıklayan Ali Bakır'ın da yarışa katılmasıyla birlikte belediye başkanlığı için adaylığını açıklayan isimlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce bağımsız aday olduklarını duyuran Atalay Talaykurt, Muharrem Kuşaf ve Mustafa Zurnacılar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Şemşi Oyuncu'nun ardından Ali Bakır da bağımsız belediye başkanlığı için yarışacağını kamuoyuna açıkladı. Yeniboğaziçi'nde seçim atmosferi her geçen gün daha da yoğunlaşırken, siyasi kulislerde gözler şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) açıklayacağı belediye başkan adayına çevrildi. UBP'nin adayını ne zaman kamuoyuna duyuracağı merak konusu olurken, adayın açıklanmasıyla birlikte seçim yarışının daha da hareketlenmesi bekleniyor.