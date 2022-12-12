Adewuyi Kırdı geçti

Girne’de dün sabaha karşı meydana gelen kazada 235 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü dehşet saçtı. Şehit Dursun Özsaraç Sokak’ta saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda Azeez Timileyin Adewuyi (31) isimli sürücü aracıyla Özlem Tüylüoğlu’nun ailesine ait evin çevresini kaplayan demir korkulukları devirerek bahçeye daldı. Bahçeye girdikten sonra yoluna devam eden Nijeryalı sürücü, mandalina ağacını devirdikten sonra evin duvarına çarptı. Büyük bir gürültüyle uyanan ev sahipleri neye uğradığını şaşırırken, Özlem Tüylüoğlu yaşanan korkuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı. Tüylüoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki bu ülkede başımıza ne geleceğini bilmeden kelle koltukta yaşamak durumundayız... Sabaha karşı 3.30 sıralarında Dursun Özsaraç Sokak gibi merkezi bir noktada, sokak arasında aşırı hızlı araç kullanan alkollü sürücü, ailemin yaşadığı evin bahçesine daldı. Önce bahçe demirlerini yerle bir etti,45 yıllık mandalina ağacını yerinden söktü son olarak Pakistan geceleri ağacını da kökünden sökerek evin duvarına çarparak durdu. Gece 03.00 evinizde uyuyorsunuz ve bomba patlamasını andıran bir sesle uyanıyorsunuz....Sürpriz bahçenizde bir araba var ,hatta evinizin duvarına kadar gelmiş, dayanmış....Böyle macera dolu bir ülkede yaşıyoruz çok şükür...Gelen giriyor, altına en hızlısı en lüksünden bir araba çekiyor, gece eğlencelerinde alkol, uyuşturucu, sonra bir ölüm makinesi gibi direksiyon başına geçip yollara çıkıyorlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar...”

Soruşturma başlatıldı

Bu arada kazayla ilgili açıklama yapan polis, Azeez Timileyin Adewuyi’nin kaza esnasında 235 promil alkollü olduğuna dair tespit yapıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.