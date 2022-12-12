Büyük korku yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkenin tanınan iş adamlarından olan, aynı zamanda Mağusa Türk Gücü kulüp başkanlığı görevini de yürüten Koral Bozkurt, büyük bir kaza atlattı.

Gazimağusa’da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Bozkurt, yoldan çıkıp bordür taşlarına çarptı, ardından banket içerisine düştü. Bankete düşen araç aniden alev alırken, Bozkurt, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak canını kurtardı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Bozkurt’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Araç aniden alev aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza önceki gece saat 23.40’ta, İskele - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki RC 003 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyreden Koral Bozkurt, Silver Beach Kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarptıktan sonra banket içerisine düştü. Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayı hafif yaralanmayla atlatan Bozkurt özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bozkurt’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.