Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü ise tutuklandı. İşlenen trafik suçları arasında sürat yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bin 430 araç sürücüsü kontrol edildi.103’ü belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 23 araç trafikten men edildi ve bir araç sürücüsü ise tutuklandı.