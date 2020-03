Af istiyorlar

Onur ULAĞ

Mahkum yakınları dün yeniden cezaevi önünde toplanarak ‘Coronavirüs’ gerekçesiyle af talebinde bulundu

Güvenlik güçleriyle gerilim yaşayan mahkum yakınları, zaman zaman cezaevi kapısını aşarak, içeriye girmeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve cezaevi önünde gerilim yaşandı.

Mahkumların sağlıklı koşullarda bulunmadığını söyleyen mahkum yakın ve aileleri, koğuşlarda dezenfekte yapılmadığını iddia etti.

Cezaevi önünde polis ve gardiyanlarla karşı karşıya gelen mahkum yakınları gergin dakikalar yaşadı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise yaptığı açıklamada cezaevinde corona virüs nedeniyle her türlü tedbirin alındığını ifade ederek ailelerin müsterih olmalarını istedi.

200 mahkum açlık grevine son verdi

Af talebiyle açlık grevine başlayan mahkumların bir kısmının greve son verdiği ifade edildi. Yasalarda açlık grevinin suç olduğunu belirten Merkezi Cezaevi müdür yardımcısı Mehmet Sadeli ise 200 mahkumun açlık grevine son verdiğini açıkladı.

Mahkumların grevine destek verdiklerini ifade eden mahkum ve aileleri, devletin mahkumlar için acil önlem almasını ya da serbest bırakılmalarını talep etti.

Cezeavi koşullarını ve mahkumlarla iletişim kuramadıkları için kornalı eyleme başlayan mahkum yakınları cezaevi önünden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Mahkumların can güvenliğinden ve sağlığından duydukları endişeleri gardiyan ve polislere ileten mahkum yakınları. Cezaevi görevlilerini yalancılıkla suçladı.

Aileler, Diyalog’a konuştu

Diyalog’a konuşan mahkum yakınlarından bazılarının görüşleri şu şekilde oldu:

Fırat Tanık: “Açlık grevinden vazgeçseler ne olacak. Varsayalım 200 kişi açlık grevinden vazgeçti size telefon açabilirler denildi ya vazgeçmeyenler ne olacak onu merak ediyorum. Dünden (önceki gün) beri mahkumların hiçbiri aramadı bizleri ne haldeler bilmiyoruz. Dışarıdan temiz elbise almıyorlar kirli elbiselerini vermiyorlar. Yakınlarımızı görmemize izin vermiyorlar. Bizden onlara bir şey geçmiyor. Dün telefon için söz verildi ama tutulmadı verilen sözler. Dün mahkumların sesleri bize geliyordu bugün hiçbir ses gelmiyor büyük ihtimalle bahçeyi kapattılar…”

Devrim Gezmişel Tabakoğlu

“ Cezaevi yönetimi dün cezaevinin içerisini göstermek ve her şeyin normal olduğuna ikna etmek için benimle birlikte bir kişiyi daha içeriye aldı. Ancak bizi sadece cezaevi müdürü Metin Bilmem’in odasına götürdüler. Bazı polis müdürleri de odadaydı. Bize dışarıya çıkıp kalabalığı dağıtın aksi taktirde çevik birlik buradadır içeriye girecek gibi söylemlerde bulundular. “Bizi tehdit mi ediyorsunuz” dedim. “Hayır öyle bir tehdit yoktur” dendi. Ama bizi içeriye alırlarken anneler adına koğuşları gezeceksiniz dediler fakat müdürün odasından başka bir yere götürmediler. Giremezsin koğuşlara o kadar mahkumun içine seni nasıl alalım denildi. Yanımızda bir iki polis ile alabilirsiniz dedim kabul etmediler. Biz müdürün odasının temiz olduğunu zaten biliyoruz dedi. Ek olarak bana şahsen söz verdiler bu kalabalığı buradan dağıtırsanız ve giderseniz aileleriniz sizi hemen arayacak dediler daha bizi arayan olmadı…”

Yaşar Yaman

“Müdürün odasında özel temizlikçisi var, mahkumlarda pisliğin içerisinde… Biri virüs kaptın mı hastalığı hepsine bulaşacak. Dünyanın birçok yerinde af çıktı her insan suç işleyebilir, her insan hata yapabilir. Ben 4 sene mahkumiyetlik yaşadım ne insanlar geldi yattı. Gardiyan mazgala kapıya dokunmaz pis diye mahkum nasıl dokunsun. Küçük bir bidon deterjan veriyorlar bir haftalık temizlik yapılsın diye o da yetmiyor.”

Baybars: Aileler müsterih olsun

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevindeki mahkumların ailelerine sosyal medya aracılığıyla mesaj gönderdi, müsterih olmalarını istedi.

Baybars mesajında mahkum ailelerine şöyle seslendi:

“Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirler çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümleri yapılmakta olup herhangi bir yüksek ateş tespit edilmemiştir. Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkum ise hastaneye sevk edilmiştir. Öte yandan dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir.

Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır.

Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibariyle, Merkezi Cezaevinde ne asayiş ne de sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız yoktur.”

Eylemcilerden 10 kişi tutuklandı

Öte yandan cezaevi önünde eylem yapan mahkum aileleri içerisinde taşkınlık çıkartan 10 kişi tutuklandı. Polis basın subaylığından alınan bilgilere göre Merkezi cezaevinin hijyen olmadığı ve içerdeki mahkumların sağlıklarının risk altında olduğunu gerekçe göstererek Merkezi cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları, cezaevi önünde eski lastik, koltuk vb. materyalleri yakarak kargaşa yaratan ve yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracına engel olmaya çalışan ve gelişi güzel taş attığı tespit edilen 10 mahkum yakını tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.