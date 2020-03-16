Kıbrıslı Rumların, Coronavirüs nedeniyle panik içerisinde olduğu ve marketler ile eczanelere akın ettiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, market raflarının boşaldığını ve özellikle dezenfekte edici ürünlerin raflardan tükendiğini yazdı.

Gazete, aynı manzaranın eczanelerde de gözlemlendiğini; bazı eczanelerde maskelerin tükendiğini ve antiseptik ürünlerin de hızla azaldığını ve ürün tedariğinde gecikme yaşanmasıyla, problemlerin meydana geldiğini kaydetti.

Gazete, bir başka haberinde de, yoğun bakım ünitelerinde 50-60 yatak bulunduğunu ve virüsün yayılmasından dolayı büyük endişe duyulduğunu yazdı.

Öğretmenler okula gitmeyi reddediyor

Bu arada, Alithia gazetesi de, Rum Bakanlar Kurulu’nun öğrencilerin okula gitmemeleri, ancak eğitimcilerin okula gitmeye ve öğrencilerin evden eğitim almalarını desteklemeye devam etmesi hususunda almış olduğu karara tepki gösterdiklerini yazdı.

Gazete, eğitim sendikalarının dün toplantı yaptıklarını ve Pazartesi günü okullara hiçbir öğretmenin gitmemesine yönelik çağrı yaptıklarını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın en büyük öğretmen sendikaları olan OELMEK ile POED’in, Rum Eğitim Bakanlığı’nın talimatları konusunda bugün resmi karar alacakları belirtildi.