“Sorumluluk hepimizin”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı programda korona virüs nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler, mevcut durum ve vatandaşın yapması gerekenler hakkında bilgi verdi. Özersay, “Bu sadece bizim sorunumuz değildir dünyanın sorunudur. Virüs nasıl dünyanın sorunuysa virüsten korunma, salgının önüne geçme, önleme yönünde hangi tedbirin alınacağı ve bu tedbirlere ne kadar, ne şekilde uyulacağı da dünyanın meselesidir. Gerçek olan şey; sorumluluk hepimizdedir. Hükümet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir, bazı yetersizliklerimiz de olabilir. 7 gündür bazen günde 2 kez toplantı yaparak ülkemizde ve diğer ülkelerdeki gelişmelere, tecrübelere ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rakamlara bağlı olarak tedbirlerimizi güncelliyoruz, geliştiriyoruz. Bazı özel düzenlemeler getirip sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Sürekli takip halindeyiz. Her bir birey de sorumluluğunun bilincinde olmak zorundadır. Kendi tedbirini de almak zorundadır” dedi.

“Vatandaş endişe etmesin ama…”

Toplu mekanlarda bulunma konusuna da değinen Özersay, ilk günlere kıyasla önemli bir yol kat edildiğini düşündüğünü belirtti: “Dün itibariyle çarşı ve marketlerde alınan kararlara uymama halinin giderek azaldığını görüyorum. Kural ihlallerine de zamanında müdahale edebilmek önemlidir. Polis birtakım tedbirler alıyor, almaya da devam edecek. Caydırıcılık bağlamında bu kuralların uygulanmasını sağlayacağız. Herkes hem kendi hem ailesi hem de toplumun sağlığı açısından sorumludur. Zorunlu ihtiyaç olmadıkça kimse toplu mekanlarda bulunmamalıdır. Market kalabalıksa girilmemelidir. Her şey rayına oturacak, kimse endişe etmesin ama tedbiri de elden bırakmasın. Nüfus sayımı yapılırken sokağa çıkma yasağı varken de uymayanlar oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde risk ortadan kalkar diye bir şey yok. Risk azaltılır ama hayatın idamesi zorlaştığı için ihlaller artabilir. Kademeli olarak, şartlarla doğru orantılı şekilde tedbir almaya çalışıyoruz. Gözlemimiz alınan kararlara çoğunlukla vatandaş uyuyor.”

“Esas mesele dışarıdan gelen virüsü engellemek”

Alınan tedbirlerin içine bir aşamada sokağa çıkma yasağının da dahil edilebileceğini söyleyen Özersay şu noktada, eldeki tüm enstrümanları bir anda kullanmanın çok da akılcı olmadığını belirtti: “Esas meselemiz, ülkeye dışarıdan gelen virüsü engellemektir. Tespit edilen ve pozitif çıkan bireyler ya turist olarak ülkemize gelen Almanya vatandaşlarıdır veya İngiltere’yle bağlantısı olan KKTC vatandaşlarıdır. Ne ilginçtir ki; Güney Kıbrıs’ta da İngiltere’yle bağlantısı olan kişilerde virüs görülmüştür. Bunun sebebi, İngiltere’nin farklı bir sağlık politikası izliyor olmasıdır. Bazı bilim insanlarına göre Birleşik Krallık şu anda sorumlu bir davranış ortaya koymuyor. Dünyayı da bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.

“Hastane için yeni siparişler verildi”

Kudret Özersay programda, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yatan hastaların durum bilgisini de paylaştı. Hiçbir hastanın durumunun kötü olmadığını söyleyen Özersay, “Şu ana kadar rakamlar bir sorunu işaret etmiyor ama birkaç gün sonra rakamlar artabilir. Bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Gerek Türkiye’ye gerekse başka ülkelere solunum cihazı gibi gereksinimler için siparişler verildi. Bunların gelişlerine yeni prosedürler eklendi. İlgili ülkeler kendilerinin de ihtiyacı olabilir diye özel izinler alınması gerekiyor. Var olan kapasitemizi arttırmaya yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Seçimin zerre kadar önemi yok…”

Programda Cumhurbaşkanlığı seçiminin sorulması üzerine Kudret Özersay, “Bu sıra dışı bir durumdur. Tedbirleri de bu şartları dikkate alarak herkes değerlendirmelidir. Herkesten hoşgörü ve anlayış rica ediyorum. Şu anda hükümet etmekten ziyade bir krizi yönetiyoruz. Hiçbirimiz için kolay değil. Böyle bir durumda hiçbir şeyi siyaset üzerinden okumamalıyız” dedi.

