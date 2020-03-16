Tüm seferler duracak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapan Alman bir turistte 10 Mart tarihinde corona virüsü tespit edilmesi üzerine başlayan süreç tüm sektörlerde olduğu gibi hava ulaşımına da darbe vurdu.

Sadece son birkaç günde ülkeye gelen yolcu sayısında büyük bir oranda düşüş yaşandı.

Corona virüsünden önce hafta sonu uçak başına 180 ile 190 arasında yolcu getirilirken, bu hafta sonu rakamalar dibe vurdu.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, 20 ile 40 arasında değişen yolcu taşındığını belirterek, tüm seferlerin durabileceğini söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de, sefer sayılarında değil gelen yolcu sayısında büyük bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Sofi, ilk kez gelen yolcu sayısında bu kadar düşüş olduğunu belirterek “Umarım en kısa sürede bu kötü günler biter” dedi.

Ziya: Seferler duracak

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, seferlerin tamamen durma noktasına geldiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta sonu gelen ve giden yolcu sayısının uçak başına 180 ile 190 kişi arasında olduğunu ifade eden Ziya, “Pazar günü bir uçak 20 kişi getirdi. Önceki gün de gelen yolcu sayısı oldukça düşüktü. Ülkede bulunan öğrencilerin ve tatil yapanların geri dönmesinden dolayı giden yolcu sayısı daha fazlaydı. Ancak dün itibari ile gidecek yolcu da neredeyse kalmadı” dedi. Ziya, bugünden itibaren taşıyacak yolcu kalmayacağını ifade ederek, “İsrail uçak yakıt üretimini dahi durdurdu. Tüm şirketler zor durumda. Havacılık şirketleri de öyle. Bugünden itibaren taşıyacak yolcu kalmayacak ve tüm uçak seferleri duracak” şeklinde konuştu.

Sofi: İlk kez tanık oldum

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, geçtiğimiz hafta sonu ile bu hafta sonu arasında uçak sefer sayısında bir değişim olmadığını, önceki gün bir dün de bir uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini ancak yolcu sayısında büyük bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Sofi, şunları ifade etti: “7 Mart Cumartesi günü gidi-geliş 77 uçuş vardı. Önceki gün de bu sayı 74 idi. 8 Mart Pazar günü gidiş-geliş 68 uçuş vardı. Dün de gidişler için ek sefer konulduğundan gidiş-geliş 71 uçuş oldu. Önceki gün ve dün İstanbul-Ercan seferlerini yapan iki uçuş iptal edildi. Sefer sayıları düşmedi ancak yolcu sayısında büyük bir oranda azalma oldu. Özellikle gelen yolcu sayısı çok azaldı. Öğrencilerin ve burada tatil yapanların gitmesinden dolayı gidişler gelişlere oranla daha fazla oldu.”

Sofi, corona virüsünün tüm sektörleri etkilediğini, ilk kez gelen yolcu sayısında bu kadar düşüş olduğunu ifade ederek, “Umarım en kısa sürede bu kötü günler biter” dedi.