Tuba Ergin, Belle Epoque adlı yeni koleksiyonunu tanıttı

Moda tasarımcısı Tuba Ergin, 160 parçadan oluşan yeni koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonu ile dünyayı sorgulamaya, dünyanın merkezinden yani kendinden başlarken, kadınların kendi özgün masallarının kahramanları olmaya davet ediyor.

Ergin'in yeni sezon için hazırladığı koleksiyon, renkleri ve çizgileri itibariyle ikiye ayrılıyor; sezon başlangıcı ve sıcak yaz…

Sezon başlangıcında kendini gösteren ekru, bej, nude tonları, griler, indigolar ve beyazları, koleksiyonun ikinci fazı olan sıcak yazın renkleri indigolar, mercanlar, kırmızılar, limon sarıları, fuşyalar, turuncular takip ediyor.

Tulumlardan kokteyl elbiselerine, straplez üstlerden farklı kesimlerde pantolonlara, denim takımlardan tuvaletlere uzanan koleksiyon, hem gündüz, hem şehir şıklığı, hem de iş giyimine uygun seçenekler sunarken, resort wear yani tatil beldelerinde, yaz boyunca seyahatlerde giyilebilecek tasarımları da barındırıyor.

