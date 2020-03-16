Kuzeyde 6 oldu

Güney Kıbrıs’ta, teyit edilmiş 9 yeni korona virüsü vakası daha açıklandı. Dün itibarıyla güneydeki vaka sayısı 35’e yükseldi.

Ağrotur Üssü’nde görev yapan iki İngiliz askerinde korona virüsü tespit edildi.

Rum haber kaynakları, ilk bilgilere göre İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu belirtilen iki askerin, 13 Mart’ta İngiltere’den Baf Havalimanı’na geldiklerini ve ev karantinasına girerek koronavirüs testi yaptırdıklarını duyurdu.

Karı-koca oldukları belirtilen askerlerin hafif semptomlar gösterdiği ve Ağrotur Üssü’nde karantinaya alındıkları kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca, vakaların beşinin yakın zamanda İngiltere’den dönen kişiler olduğunu ve ev karantinasında olan bu kişilerin, semptomlar göstermeleri üzerine yetkili makamlarla iletişime geçtiklerini duyurdu.

Diğer iki vakanın ise, korona virüsü taşıyan bir kişiyle yakın temas kuran ve karantinada olan kişiler olduğu açıklandı.

KKTC’de sayı 6’ya yükseldi

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam koronavirüs vakasının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.