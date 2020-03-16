Eylem yapılacak

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası, limanlar, sivil havacılık ve sağlık çalışanları dışındaki kamu görevlilerinin işe çağrılmasına tepki gösterdi.

“UBP-HP Hükümetinden oluşan Bakanlar Kurulunun, Coronavirüsü ile ilgili iki gün önce almış olduğu tedbirlerin yetersiz olduğu, tüm halkımız tarafından görülmektedir. Aynı bakanlar kurulu dün oturmuş ve iki gün önce almış olduğu kararları daha da esnetmiş yetersiz ve tutarsız kararlarına devam etmiştir” denilen açıklamada şu görülere yer verildi:

“Bakanlar kurulu ilk almış olduğu kararda, zorunluluk ve elzem olan yerlerdeki çalışanlar dışındaki kamu çalışanlarını idari izne çıkarmıştı. Dün toplanan ayni bakanlar kurulu ise tutarsız kararlarına devam etmiş ve yeni kararlar üreterek çalışanların ve dolayısıyla halkın sağlığını düşünmeden zaruri olmayan hemen hemen bütün iş yerlerinde müdürleri aracılığıyla çalışanları pazartesi göreve çağırmıştır.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası olarak, üyelerimizin görev yaptığı, tüm limanlar, sivil havacılık ve sağlık hizmetleri haricindeki iş yerlerinde 16 Mart Pazartesi günü itibarı ile gerek kendileri ve aileleri gerekse de halkın sağlığı için evlerinden çıkmamaları yönünde eylemde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşır,

UBP-HP hükümetinin oluşturduğu bakanlar kurulunu zorunluluk arz eden noktalarda riskli bir şekilde çalışmak zorunda kalacak olan tüm çalışanlara en yüksek düzeyde önlem alması gerektiğinin altını çizer, halkın sağlığı ile ilgili daha radikal kararlar üretmesi gerektiğini vurgularız.”