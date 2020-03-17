Ünlülerin corona önlemleri

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Demi Lovato, Lionel Messi, Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. Türkiye’de de virüs vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Elbette sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler...

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 12:58