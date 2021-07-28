Aşıda hizlanmak için maliyeden destek yok

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı merkezlerinde meydana gelen izdiham sonrasında vatandaşların tepkisini dikkate alarak; ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Diyalog’a konuşan Üstel, herkesin aşılanması gerektiğini belirtirken “elimizde bol miktarda aşı vardır. Fakat aşı merkezlerinde yoğunluk yaşıyoruz” dedi.

Yeni merkezlerin açılması halinde aşı merkezlerinde yaşanan izdihamın ortadan kalkacağını ifade eden Üstel, 10 doktor ve 20 hemşire alımı için Maliye Bakanı ile defalarca görüşme yaptığı halde yetki alamadığını söyledi. Üstel, bu konuda özelden gelecek yardımların da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Aşı olmayanların sayısı daha fazla

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Bakan Üstel, Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Üstel, aşılama çalışmaları ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdi. Üstel şunları söyledi:

Son 15 günden beri vakalarda artış oldu. Varyantlar konuşulmaya başlandı, biz de tedbirleri arttırdık; Güneyden ve başka yerlerden geçişlerden ve insanların kurallara uymamasından dolayı artan vakalar karşısında önlemler aldık.

Hastaneye yatışa baktığımızda şu anda 65 hasta bulunuyor, 6 kişi yoğun bakımda. Yatılı hastalardan 25’i aşılı, 40’ı aşısızdır. Yoğun bakımdakilerden ikisi aşılı, geriye kalanlar aşısız. Aşısızların daha fazla virüse yakalandığını gördük. Bu nedenle aşılanma oranının artması için sürekli çağrı yapıyoruz. Tüm dünyada salgın devam ederken, tabi ki bizde de sürecek. Gerekli tedbirleri alarak, sağlığı koruyarak ve ekonomiyi de ayakta tutacak şekilde davranıyoruz. Ülkeyi kapatmamak adına çaba harcıyoruz.

Nerelerde aşı yapılıyor

Bakan Üstel, aşılama merkezlerini de açıkladı:

Lefkoşa’da Dr. Nalbantoğlu, Tren Yolu, Kolan, YDÜ hastaneleri halkın hizmetinde. Ayrıca Lefkoşa’daki tüm özel hastanelerde de aşı yapılıyor. Anlaşmamız var.

Lefke’de LAÜ’de aşı yapılıyor. Güzelyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi, Sosyal Bilimler Fakültesinde ve sağlık ocağında aşılanma var. Girne’de Dr. Akçiçek Hastanesi, Suat Günsel Hastanesi, Özyalçın Aşı Merkezi ve GAÜ’de yapılıyor. Ayrıca Lapta, Esentepe, Dikmen ve Çamlıbel sağlık ocaklarında da aşılama yapılıyor.

Gazimağusa’da YDÜ Dispanseri, Kunter Güven Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Maraş’taki sağlık ocağında aşılama gerçekleştiriliyor.

Daha fazla merkez açmak istiyoruz ancak doktor ve hemşire eksikliği var. Bazı bölgelere hemşire göndermemiz lazım ama yapamıyoruz. Defalarca Maliye Bakanlığı ile görüştüm, fakat yetki alamadım.

10 doktor, 20 hemşire…

Bakan Üstel, 10 doktor ve 20 hemşire olması halinde aşılama çalışmalarının hızlanacağını, yeni merkezler açacaklarını dile getirdi. Bakan Üstel, gönüllü çalışacak doktor ve hemşirelere de çağrı yaparak, aşılama çalışmalarına katılmalarını istedi.

Bakan Üstel, amaçlarının herkesin aşılanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bakan üstel, aşı merkezlerinin artması halinde çalışmaların hızlanacağını dile getirdi ve bu konuda özelden gelecek yardımların da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 11:29