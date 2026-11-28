Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan Mukaveleli Erbaş/Er ve Sonbahar 2026 2’nci Dönem Celbi acemi erler için ant içme töreni düzenlendi. Ailelerin de katıldığı tören, duygu dolu anlara sahne oldu.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Mukaveleli Erbaş/Er ve Sonbahar 2026 2’nci Dönem Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni, dün saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında gerçekleştirildi.
Törende acemi erler, askerlik görevleri kapsamında ant içti. Törene katılan aileler de bu anlamlı günde yakınlarının heyecanına ortak oldu.
Aileler de katıldı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda acemi erler için ant içme töreni düzenlendi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan Mukaveleli Erbaş/Er ve Sonbahar 2026 2’nci Dönem Celbi acemi erler için ant içme töreni düzenlendi. Ailelerin de katıldığı tören, duygu dolu anlara sahne oldu.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 3 saat Önce
Biz da yaptık, ama acı gerçek, göstermelik askerlik. Bırakın havan, uçaksavar, top vs. mermi bile atmadan terhis olan çok. Havan, uçaksavar, top atan hemen hemen hiç yok. İsrail İran savaşındaki yani günümüz savaşındaki hiçbirşey bizdeki askerlikte yapılmıyor. Kendi kendimizi aldatıyoruz, beyleeer.
C.e.e ltd alacaklisi - 11 saat Önce
Cee ltd borcunu öde Nisan'dan itibaren alacağım var alamıyorum bekliyorum öde Nisan'dan beri
Yakup - 33 dakika Önce
KKTCdeki C.e.e LTD alacaklısı ‘
Yaz Tahtaya Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ‘ Bir Gün Gelir Öder Hesabı ?
KKTcyi yönetenlerimiz bugün vatan borçlu dedikleri İngilterede doğup büyüyen KKTCnin nerede olduğunu bilmeyen Gençlerimizin yaşadıkları Zengin Ülke İngiltere’den Sterlinlerle gelip de KKTCde kalacaklarını mı rüya ediyorlar acaba ? Tutulacak yeri kalmayan KKTCde Brakın İngilteredeki gençlerimizin gelip de bedelli dedikleri Binlerce Sterlinleri yağdırmasını KKTCyi yönetenlerimiz öncelikle pahalılıktan ve Pislikten girilemeyen Karanlıklar Ülkesi KKTCden Kıbrıslı Türklerin Avrupa Ülkesi Güney Kıbrıs’a kaymalarını durdurabilmeleri gerekmiyor mu yani ? KKTCyi yönetenlerimiz bu kafayla hangi Dünyada yaşıyorlar acaba ? KKTCyi yöneten çok akıllı yöneticilerimiz Öncelikle KKTCdeki Gençlerimizin kaçmaması için KKTCyi yaşanabilir bir Ülke haline mi getirebilecekler ? Bu sorunum Cevabını Falcı Elmaziye Hanıma sormamız gerekmiyor mu ?