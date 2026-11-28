Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan Mukaveleli Erbaş/Er ve Sonbahar 2026 2’nci Dönem Celbi acemi erler için ant içme töreni düzenlendi. Ailelerin de katıldığı tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Mukaveleli Erbaş/Er ve Sonbahar 2026 2’nci Dönem Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni, dün saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında gerçekleştirildi.

Törende acemi erler, askerlik görevleri kapsamında ant içti. Törene katılan aileler de bu anlamlı günde yakınlarının heyecanına ortak oldu.



Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2026, 10:14