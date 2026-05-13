‘Aileler mağdur’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Muhaceret Af Yasa Tasarısı tartışıldı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Af Yasası'nı bekleyenlerin sadece öğrenciler olmadığını, bu kişilerin ailelerinin mağduriyetlerini gidermenin de sorumlulukları olduğunu belirterek, "herkesi affedecekleri söyleminin gerçeği yansıtmadığını" vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı “Bilinmeyen Rakamlarla Muhaceret Af Yasa Tasarısı” konusunda konuşma yaptı.

Solyalı, kırsal kesim arsalarının veriliş şeklini eleştirerek, muhtarda bulunacak belgenin UBP Örgüt Başkanı’nda bulunduğunu savundu. Solyalı, tabanca izinleriyle ilgili de bilgi istedi.

Solyalı, tabanca izinlerinin yine gündeme geldiğini bunun yasasının değişerek ele alınmasının doğru olacağını söyledi.

Tasdik Memurları Yasası'na değinen ve Maliye Bakanı’nı eleştiren Solyalı, yasanın zaten Genel Kurul’a geleceğini kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokolde, Rekabet Kurulu'nun ihalelerde yetki kullanmayacağı ve şikayet olursa devreye gireceğiyle ilgili bir madde olmasını da eleştiren Solyalı, “denetlenmeden kaçamayacaksınız” dedi.

Muhaceret affının Meclis'e gelemediğine işaret eden Solyalı, geçmişteki af yasasıyla ilgili de bir düzenleme yapılmadığını savundu. Solyalı, Acenteler Yasası'nın geçirilmeden afların konuşulmasının doğru olmadığını savunduklarını, kaçak öğrencilerle çalışanların başa baş gider noktaya geldiğini söyledi.

Sınır dışı etmenin ekonomik maliyetlerine de değinen Solyalı, Muhaceret Dairesi’nin müdürü olmamasını da eleştirdi.

Solyalı, geniş tanımlı affın kimleri kapsadığını hiçbir yetkiliden öğrenemediğini, 150 bin kişinin yararlanacağını öngördüğü bu affın kaç kişiyi kapsayacağını bir yetkilinin teyit etmesini istedi.

Bakan Oğuz eleştirilere yanıt verdi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, af yasasını bekleyenlerin sadece öğrenciler olmadığını bu kişilerin ailelerinin mağduriyetlerini gidermenin de kendilerinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ülkedeki kişileri ya yasal statüye kavuşması ya da ülkeden yollanması gerektiğini belirten Oğuz, herkesi affedecekleri söyleminin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kimlerin bu aftan yararlanacağını anlatan Oğuz, af yasasıyla hangi sorunların ortadan kalkacağını ve yürürlükteki yasayla ilgili de bilgi verdi.

Oğuz, mağdur olan kişilerden örnek vererek, yasanın değişmesi gerektiğini ancak o zamana kadar mağduriyetlerin giderilmesi için adım atmaları gerektiğini söyledi.

Muhaceret Dairesinde vekaleten müdürün de 16 senedir o görevde olduğunu ve işin içinde yetişen biri olduğunu kaydeden Oğuz, kişilerin sadece bir kez aftan yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Solyalı da, aftan yararlanabilecek kişi sayısını bilmeyenlerin İçişleri Bakanlığı yapmaması gerektiğini söyledi, Oğuz da “o zaman CTP hükümete talip olmamalı çünkü hiçbir şey yapmadı” cevabını verdi.

Ürün Solyalı, çalışan denetlenen bir sistem olmadığı sürece bunun sürekli yineleneceğini savunarak, eleştirilerde bulundu. Solyalı, kişilerin özel durumlarına bakanlıkların çare üretmesinin normal olduğunu ancak hala kaçak sayısını veremediklerini belirtti.

Gümrük kontrolleri gündeme geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Gümrük Kapıları Kimin İçin Açık? Devletin Hazinesinin Kayıpları Ne Kadar?” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, Kıb-Tek’in denetlenmiş mali raporlarının yayınlanmamasını eleştirerek, bunun bile şaibe iddialarının yayılmasına sebep olduğunu savundu. Ülkenin farklı sektörlerinde yaşanan sıkıntıları dile getiren Barçın, sanayicilerin, çöp poşeti üreticilerinin zor durumlarını belirtmek için Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne yazdığı mektubu okudu.

Mektupta; ülkeye kaçak sokulmaya çalışılan ürünlerle ilgili iddialar olduğuna işaret eden Barçın, mektupta yetkililere sorulan soruların cevabını kendisinin de bilmek istediğini söyledi ve sorular sordu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Barçın’ın konuşmasının, denetim açısından yapılması gereken örnek konuşmalardan olduğunu dile getirdi. Berova, ilgili dairelerle birlikte çok ciddi atılımlar yatıklarını, kendisinin de bu konuşmanın bağlamındaki soruların cevabının basın önünde verilmesini sağlayacağını söyledi.

Gümrük Dairesi’ne ilk ziyaretinde, gördüğü ve 3 yıl içinde düzenledikleri aksaklıkları dile getirerek, personel sayısının takviye edildiğini belirten Berova, konuşmalarda adı geçen firmayla ilgili 23 Temmuz 2025 tarihinde tek seferde bir milyon 277 bin TL ceza kesildiğini ve sonrasında da bu firmanın getirdiği ürünlere fiziki muayene yapıldığını kaydetti.

Gümrük işlemleriyle ilgili detaylı bilgi veren Berova, beyanları da ciddi şekilde takip ettiklerini belirtti.

Her ay yaklaşık 3-4 milyar TL’lik açık

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Kıb-Tek Yönetimi Yüzünden Halkın Cebinden Çıkan Servet ve Bunun Maliyeye Etkisi” başlıklı güncel konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel’in seçimden kaçtığını savunarak, “maliyenin ödeme yükümlülüğünü kaybettiği zaman” erken seçime gidileceği öngörüsünde bulundu.

Başbakan Üstel’in, belediye seçimlerinin ardından, belediye başkanlarını kendisi için çalıştırma planı olduğunu iddia eden Şahiner, “Hükümetin sokağa çıkacak hali kalmamıştır” ifadesini kullandı. Şahiner, mevcut ekonomik ortamın, sektör ve işletmeleri kötü etkilediğini belirterek, kısa süre içinde 45 milyar TL’lik bir borçlanmanın daha kapıda durduğunu öne sürdü.

Şahiner, "her ay yaklaşık 3-4 milyar TL’lik açık ve borcu borçla kapatma girişimleriyle yıl sonuna kadar 60 milyar TL’lik borç birikeceğini" söyledi.

Elektrik fiyatlarının zamlanması durumunda, hayat pahalılığı ile maaşlarda yaşanacak artışın maliyeye yük olarak bineceğini söyleyen Şahiner, elektrik zammı yerine, piyasayı canlandırmak için önlemler alınarak piyasanın canlandırılabileceğini ve sektörler ile işletmelerin kar etmesi sağlanıp, bunun karşılığında gelir ve kurumlar vergisi olarak maliyeye dönüş sağlanabileceğini ifade etti.

Kıb-Tek akaryakıt stoku da konuşuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Salahi Şahiner’in “duyumlar aldım” ifadelerini kullanarak konuşma yapmasını eleştirdi ve devletin duyumlarla yönetilemeyeceğini belirtti.

Çavuş, Kıb-Tek akaryakıt stokunun üretim arttığı için artırıldığını söyledi ve gerçekleşme miktarları hakkında bilgi verdi. Akaryakıt temin miktarının yükselmesinin bir öngörü olduğunu belirten Çavuş, elektrik fiyatlarının mevcut stokun varlığı sayesinde yükseltilmediğini vurguladı.

Depolama alanlarında yapılan uygulamanın ise doğu olduğunu ifade eden Çavuş, dizel motorların ülkeye tekrar gelmesiyle depolama ihtiyacı doğduğunu ve mazot/dizel depolarına kapasite artırımı yapılarak yeniden tam olarak kullanılabildiğini söyledi.

Kurumun, iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerini düşürebilmek ve deniz kaynaklı direkt alım (denizden karaya alım) yapabilmek için 5 bin tonluk depoya ihtiyacı olduğunu anlatan Çavuş, bu yatırımın gerekli olduğunu vurguladı.

Teknecik’te yaşanan arızaların ise tamamen yüklenici firma yükümlülüğünde olduğunu belirten Çavuş, ülkenin bölgedeki savaş sebebiyle zor günlerden geçtiğini ve Maliye Bakanlığı’nın son altı aydır, her argümanı sahada uygulamaya çalıştığını kaydetti.